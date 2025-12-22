新聞眼／遲來的中選會委員名單 朝野和解試金石

游盈隆被提名為中選會主委。

在行政院長卓榮泰不副署再修版財劃法、「憲訴法五人判決」出爐後，朝野對立持續升溫。在僵局未解之際，行政院昨公布中選會委員提名名單，由於提名人選橫跨朝野背景、含納各黨推薦，民進黨立委也解讀賴總統「遞出橄欖枝」，似乎讓朝野和解看到一絲曙光。

從蔡英文時期的完全執政，到賴政府的「不認少數」，民進黨政府提出的人事名單，常被批判「綠友友」；相形之下，昨天的中選會委員名單，至少有兼顧政黨比例，甚至被提名主委的游盈隆，更是民進黨的「諍友」，不乏對民進黨執政的提點批評。

也因此，名單公布後，在野除喊出「嚴審」，暫未強烈抨擊；如果後續的人事審查順利，讓中選會人事不再卡關，這或許能成為賴政府記取前車之鑑、調整人事策略的試金石。

回顧賴政府上任以來，面對朝小野大的國會結構，總統先後提出兩次大法官名單，以及國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員名單，都被立法院在野黨團以人數優勢全數封殺，公平會委員、考試委員人事同意權也未能全數通關；綠營一逕抨擊藍白蓄意杯葛、癱瘓憲法法庭，卻刻意不提自身提名背後的諸多算計。

從憲法法庭、ＮＣＣ到中選會的人事延宕及機關停擺，都反映出民進黨在人事布局只想「整碗捧去」，未能、也不願正視立法院的權力結構與政治現實；這同時也映照出賴總統仍幻想著完全執政、對國會予取予求的美好時光，寧可「堅持用自己人」，也不願提出多數民意可接受的人選，一旦人事案遭封殺，即倒果為因怪罪在野黨杯葛。

大罷免挫敗後，賴政府一度希望與在野修好；但ＮＣＣ人事案受挫後，卓揆卻又揚言拋棄「重新思考」合作模式。執政不是兒戲，更非情緒勒索，也不是象徵性遞出「橄欖枝」就能交代過去。更何況，朝野正因不副署、憲法判決等事件，對於憲法運作出現重大歧見，更需要互相保持理性冷靜，共度憲政危機。

這份遲來的名單，兼顧朝野推薦人選，似乎也讓朝野合作出現契機。雖然「早知如此，何必當初」，但賴政府至少可從中選會人事開始，學習怎樣尊重在野黨。

