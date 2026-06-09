新聞眼／陸船盤查 政府不能只喊話

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本與菲律賓於五月廿八日宣布啟動專屬經濟海域及大陸礁層畫界談判後，中共已接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查，最新發展是，這些陸船不僅是在相關海域「宣示維權」，還以實際行動試圖落實海域管轄權，「由巡轉管」，可謂步步進逼，陸海警船甚至駛入與那國島海域，同時對日亮劍，事態已明顯升級，我方難道只能消極喊話因應？

根據海巡署消息，正在我東部海域進行「海上交通專項執法行動」的大陸公務船，透過廣播向周遭商貨輪詢問進出港及船員人數等資訊，其中，六千六百噸級的「海巡○六」船對新加坡籍Ｅ輪、賴比瑞亞籍Ｓ輪及貝南籍Ａ輪等廣播詢問或呼叫，涉及海域從鵝鑾鼻西南、蘇澳東方和三貂角東方外海，儘管都緊貼在我方限制水域外圍，但確實已啟動「執法」實際作為。

廣告 廣告

不僅如此，ＮＨＫ報導，六月三日，兩艘中國海警船駛入沖繩縣與那國島附近海域的日本專屬經濟區（ＥＥＺ），聲稱正在中國管轄區內進行巡邏。報導指出，這是中國海警船在與那國島以南的日本專屬經濟區內，首次主張行使管轄權。

從六月一日中共派出海警船迄今約十天，行動已從海域巡查升級為實際執法，範圍也逐漸從台灣東部海域延伸，擴及與那國島海域，向日本施壓。依此發展，未來也可能向南推進，劍指菲律賓。中共國防部昨天還撂話，敦促日、菲立即停止侵權挑釁。

不可諱言，中共意圖以維護「中國海洋權利」之名侵蝕我方主權及主權權利，我方自當站穩中華民國立場、嚴拒中共侵權。

然而從事件源頭，日菲兩國繞過台灣，逕自宣布啟動海域畫界以來，我外交部最初竟是「予以肯定」，後又全盤接受日菲官方聲稱談判結果不影響台日、台菲漁業協定的說法，僅憑這些官方說詞就要我方吞下海域可能遭瓜分的處境，給外界的觀感就是對日、菲極度軟弱，也自失「利益攸關方」立場。最後整個事件被導向「抗中」才能維權，簡化為一場兩岸海域糾紛，最根本的國家海洋權益受損、我漁民生存權被壓縮的問題反而遭到邊緣化。

面對大陸公務船在我海域向外籍商貨輪廣播詢問，我方海巡艦艇警告陸方「不要騷擾航行船隻」，並要求陸船離開；我方又向外籍商貨輪喊話「不必理會中國公務船廣播」。問題是，當這些外籍商貨輪面臨噸位極大的陸船廣播詢問，恐怕很難不配合或回應，否則恐面臨登船臨檢，我方的喊話勸告究竟有何作用？

從日菲啟動談判到中共船艦行動，說白一點，日菲中三方皆無視我海洋權利。這三方在我國海域角力競逐，如果我方還只是滿足於日菲官方說法、被動驅離陸船，卻拿不出更有效積極的行動，最終就是淪為被當成空氣的命運。

【看原文連結】

更多udn報導

她雨天騎車穿1物品驚「小腿超乾爽」 一票人推好用

穿比基尼在咖啡廳工作 辣妹員工開箱「高額小費」內幕

做人全靠演？他靠1手段累積人緣 網：可避開8成麻煩

梧桐妹曬「海邊解放」泳裝照辣出新高度 美背一覽無遺