新聞眼／雙城奇謀 暗藏朝野角力

雙城論壇預計下月登場，雙城氛圍牽動雙北選情，既是台北市長蔣萬安連任之役的好漢坡，也攸關台北市副市長李四川問鼎新北市長的起手式。

藍綠盤算「雙城奇謀」，兩岸對弈暗藏朝野角力，從北市府到總統府的政治距離，恐怕比台北到北京還遙遠，賴政府勢必設下重重荊棘，不讓蔣市府頭過身就過。

台北、上海雙城論壇一波多折，今年主場在上海，蔣萬安可望在市長任內再度登陸，儘管中央已通過放行卡關的ＭＯＵ，但因兩岸關係低迷，讓蔣萬安這次登陸更添政治複雜因素。尤其，明年ＡＰＥＣ將在大陸深圳舉辦，陸方已揚言「一中原則」處理台灣與會問題，陸委會副主委沈有忠反嗆，大陸若以無理方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將無法進行。雙城論壇登場前兩岸過招，任何一點風吹草動都可能捲起千堆雪。

蔣市長二○二三年首次赴陸出席雙城論壇，當時以初生之犢在上海颳起「萬安旋風」，大陸民眾對他蔣家身分、明星市長充滿新鮮感，民進黨也點到為止，讓蔣萬安輕騎過關；今年若再登陸將適逢二○二六大選前，蔣萬安不僅是個人連任之役，更要拉抬國民黨整體選情，從中央政府事前對相關ＭＯＵ錙銖必較來看，民進黨肯定不會再輕輕放過，比起二年前，蔣萬安此次大陸行的政治風險恐更勝以往。

對蔣萬安而言，雙北選情將是重中之重的責任區。副手李四川是無疑最穩定的市政伙伴，兩人初上任就聯袂解決台北大巨蛋的藍綠白歷史共業，最近又聯手敲定輝達台灣總部落腳北士科，雙北是一日生活圈，蔣、李也是命運共同體。對於李四川可望參選，蔣萬安也從之前聲稱的「甲你攬緊緊」，如今鬆口為「李四川不論在哪個位置，始終都是堅守崗位、全力以赴」。

兩岸關係冰凍之際，比起藍綠黨中央政治對立的劍拔弩張，蔣萬安若能以務實的城市交流之名，走出政治僵局的一小步，或許正是為國民黨與藍營地方選情開出一條新的康莊大道；但若稍有失足，也可能成為蔣、李參選之路的最大絆腳石。

