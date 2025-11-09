新聞眼／非典外交 給台灣安全加分？減分？
美國總統川普帶起的保護主義席捲全球，全世界主要國家都在避險，台灣希望打開受到傳統外交長期被壓抑的國際局面；副總統蕭美琴突然現身歐洲議會發表演說，前總統蔡英文卸下公職後轉身出席國際會議，企盼提升台灣在國際能見度，種種非典型做法，是台灣面對外交困境不得不然。
當台積電的晶片及相關供應鏈的關鍵地位受到全球矚目，順勢打開台灣與各國交往的門路，過去幾十年推不動的往來在這幾年間「起風了」。而台灣能買的最佳保險就是與各國都有利益綁定，「台灣有事就是全球有事」，華府一度將台海是全球最重要水道的說法，從單純的商業利益推演到安全層面，用的正是類似邏輯。
當蕭美琴和蔡英文前後腳踏出國門拚外交，民進黨和外交圈從上到下的歡欣鼓舞，認為長期且辛苦的外交經營結出果實固然可賀，但從此刻開始，北京在外交領域對台灣的壓力只增不減，這都是無法迴避的風險。
福兮禍之所倚。台灣的外交空間隨著國際政治局勢浮動，各國與台灣的往來，有其實際利益需求，我方找到切入點之後，還必須能站穩腳跟，要乘風還要能破浪，才能真正累積實質關係。
台灣想要跟各國發展正常化的關係，始終繞不開兩岸關係，只有台海局勢足夠穩定，台灣實力足夠不可或缺，才有機會行穩致遠。
今年起不斷有外交突破的消息傳出，但到目前為止，賴總統的外交路線還沒有完全明朗，是務實還是務虛？會給台灣安全帶來加分還是減分？煙花落盡後，人民終會看到答案。
更多udn報導
1疾病首入列全球10大死因排行榜 每年悄奪150萬人命
捷運站牆上有金庫門？真正用途曝：當年慘況意難平
替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼畫面曝
小女孩長大了 童星「沒長歪」逆天神顏+魔鬼身材掀議
其他人也在看
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
蕭美琴登歐洲議會發表演說 林佳龍：台灣外交邁出歷史性一步
林佳龍表示，蕭美琴此行在總統賴清德指派下，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，象徵台灣外交邁出歷史性的一步，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。他表示，蕭美琴以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演說，強調台...CTWANT ・ 18 小時前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 1 天前
林佳龍吐心聲：當蕭美琴副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今（9）天一早在社群平台發文提到，能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀。他透露，當蕭副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 1 天前
蕭美琴赴歐洲議會超保密！官員曝內情「本人最後才知」：1事可證台歐實質進展
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下踏入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，一行人今（9）日清晨搭機返抵台灣，蕭美琴也在機場發表簡短談話。外交官員分析，此行不僅創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，也突顯台歐關係正邁入新階段；並透露此次重大外交突破，背後......風傳媒 ・ 18 小時前
媒體曝蕭美琴創我國副元首「訪問非邦交國」紀錄！官員揭「最後才知非視訊」而是親赴比利時！指相關單位主動詢問「有何處能協助」：是台歐關係實質進展重大訊號
官員表示，此次成功推動副總統訪問非邦交國，並進入歐洲議會發表演說，不僅象徵台灣走向歐洲、也走向世界...放言 Fount Media ・ 15 小時前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說 外媒關注形容「罕見」
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容蕭美琴這次的外交行動。中天新聞網 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 12 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 14 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 10 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 12 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 8 小時前