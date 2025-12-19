新聞眼／5位大法官救執政黨 傷司法公信力

司法院代理院長謝銘洋。

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，創下憲政首例，而憲法法庭隨後跟上，選擇在十二月廿五日行憲紀念日前夕，僅以法定總額三分之一、五名大法官即評議宣告修正條文違憲並失效，判決引發熱議，也繼行政院後再度寫下歷史先例。

大法官擁有解釋憲法的至高權責，更必須守法守憲，但五位大法官不甘身陷新制條文的囹圄，苦於無法做成實質判決，擔起解救執政黨的責任，急於「復活」憲法法庭，便打著憲法賦予大法官職權的大旗，逕自排除三名堅守現行法律的「異己」大法官，宣示違憲。

然而，新制被宣告違憲，舊制憲訴法仍規定，判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議、過半數同意，依舊制大法官現有總額為八人，須有六人參與評議才合法。

再者，在大法官審理憲法審查案件「法庭化」、憲訴法施行之前的「大法官會議」時代，司法院大法官審理案件法規定，大法官解釋憲法，應有現有總額三分之二出席、出席人數三分之二同意才能通過，宣告違憲則需出席人過半數同意。

無論依舊制憲訴法，或更早期的大審法規定，五名大法官合議判決皆是不合法的，唯有落實程序正義，才能實現實質正義，但五名大法官似乎急著實現他們所認定的「實質正義」，忘了程序正義的存在。

蔡宗珍、楊惠欽、朱富美三名大法官因立場不同，主張應恪遵憲法及現行有效法律，現有總額大法官未達法定最低人數，而拒絕「違法」參與評議，卻直接被多數以「自圓其說」的理由摒除在外，連不同意見也得「獨立」對外公開，未依慣例附在判決之中。但這三位大法官不參與評議，其實已用行動做出了選擇，也避免替另五位大法官背書。

憲法法庭停擺一年後「重啟」，選擇處理憲訴法條文，審理涉己法律理應步步斟酌、字字小心，讓人抓不出紕漏，但五名大法官人數不足仍宣告違憲，以極具爭議性的方式蠻橫判決，又讓外界看到「內訌」的醜態，司法公信力低落，也並非一日之寒。

