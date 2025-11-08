新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。
紐約時報指出，傳統新聞機構越來越多使用像OpenAI 和Google這類公司的AI機器人，讓諸如篩選大量資料、追蹤消息來源與生成標題等過去需花上數小時的工作，變得更有效率。
像財星雜誌（Fortune）、財經內幕（Business Insider）等媒體，已開始探究使用AI撰寫完整文章，但會告知讀者文稿仍會有人工把關。
這讓許多新聞從業者不禁自問：在這個已然快速萎縮的就業市場中，AI會否取代新聞工作，或更具體到底會取代哪些職位？
前路透社總編輯、現在紐約大學主責「倫理與新聞學計畫」（Ethics and Journalism Initiative）的艾德勒（Stephen Adler）說：「AI是新聞從業者的絕佳工具。它擅長分析大型資料集群、整理筆記、檢查拼字與文法，甚至能指出報導內容潛在的問題。但就像許多科技一樣，它也伴隨相當大風險。」
支持在新聞編輯檯使用AI者表示，姑且不論商業意涵，這項技術都是一種強大新工具，可協助報導、編輯並提升讀者互動。
今日美國報（USA Today）旗下的英國報刊集團Newsquest，聘用30多名使用AI挖掘深入報導的記者；POLITICO與財經內幕的母公司、位於柏林的斯普林格（Axel Springer）集團，最近利用AI開發一款互動式旅遊規劃工具。
時代雜誌（Time）使用AI聊天機器人製作以美國總統川普為主角的2024年度風雲人物專題；紐約時報也有成立一個專門研究AI與開發報導工具的團隊。
美聯社今年運用AI，快速整理上萬篇與1963年甘迺迪總統（JFK）、1968年黑人民權領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）及1968年甘迺迪胞弟羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）3大暗殺事件有關的文獻。借助AI讓文件可被搜尋並自動產出摘要，同時也讓記者第一次能清楚看到哪些檔案被解密。
美聯社AI產品與服務部主任提波多（Troy Thibodeaux）說：「若靠人工逐頁查看哪些地方解密將極其費時。這些工具可能為記者省下好幾天工作量。」
但新聞機構內部也出現一些反彈。兩名知情人士透露，華盛頓郵報一名工程師今年對一款正在開發的新AI工具表達擔憂，因為新工具能自動摘要並彙整網上各媒體的新聞內容；華郵的律師也認為這可能構成智財侵權。
越來越多記者向自家工會表達對AI取代人力的憂慮。在美歷史悠久的新聞工會The NewsGuild，會長施勞斯（Jon Schleuss）表示，自2023年底以來，他們已參與48件與AI有關的團體協議，內容涵蓋就業保障與使用規範等。
在彭博（Bloomberg News），一項利用AI生成新聞摘要的實驗伴隨而來的是數十次更正。其中一篇8月1日關於瑞士對川普關稅反應的報導，後附註「因AI摘要錯誤地將盈餘誤植為赤字，錯誤的摘要已被移除」；彭博也刪除9月22日一篇關於私募股權特稿的摘要，原因是AI錯誤歸納一段引言。
位於華府的Axios新聞網一向公開支持AI運用。Axios營運長墨菲（Allison Murphy）說：「自動化目的不是要犧牲品質，更不是為裁撤記者，而是針對一些不需勞煩人力專業的工作。我們要找出最有效、最快速的處理方式。」（編譯：陳亦偉）1141108
