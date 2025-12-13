新聞自律聯盟盼推動「新聞認證」 建立台媒白名單

（中央社記者洪素津台北13日電）台灣媒體觀察教育基金會發起「台灣網路新聞自律聯盟」，董事長洪貞玲表示，未來除持續倡導新聞自律，也將推動「新聞認證」，盼找出台灣媒體「白名單」，守護網路新聞價值。

台灣媒體觀察教育基金會今天舉行感恩餐會，董事長洪貞玲感謝加入「台灣網路新聞自律聯盟」的同仁夥伴，願意一起守護網路新聞的正確性與價值，她提到，「台灣網路新聞自律聯盟」今年9月才成立，還有很長一段路要走，很感謝相伴的22家媒體相挺，希望明年可增加到30家媒體。

至於明年努力的方向和重點，洪貞玲表示，首要之務是持續推動新聞自律，現在聯盟每個月會開自律跟諮詢委員會，同時也接受民眾申訴。

洪貞玲透露，再來是推動「新聞品質認證」，建立出台灣媒體的「白名單」，她認為，這對閱聽者是好的機制，讓民眾可以看到最正確的新聞資訊。

洪貞玲解釋，無國界記者（RSF）有「新聞信任倡議」認證，是針對新聞媒體的透明度、獨立性與專業標準的評估，是對新聞品質的認證，「希望這樣的一個制度可以引進台灣，希望把這項認證在地化。」

洪貞玲坦言，要推動「新聞品質認證」不容易，「我們要去跟媒體界溝通，像台灣現在這個媒體的生態可以用什麼標準來讓大家認同，我們真的要花非常多的力氣。」而一個認證機制要有影響力，就是參加的媒體要多。

「新聞品質認證」的好處有哪些，洪貞玲認為，可以讓廣告主在這些比較受民眾信任的媒體去下廣告，這樣不僅能增加優質媒體的收入，也可協助民眾透過優質媒體取得好的資訊，形成正向循環。（編輯：龍柏安）1141213