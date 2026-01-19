新聞見分曉 | 伊朗抗議始末

伊朗民眾會上街抗議，最直接的原因是經濟惡化。伊朗貨幣大幅貶值，物價不斷上漲，《德國之聲》報導，一名伊朗普通全職員工​，月薪只有相當於美金100元，約台幣3160元，光是要購買生活基本所需食品，就會耗盡整個月的薪水。雪上加霜的是，伊朗政府提出 2026 年預算案，計畫加稅62%，引發伊朗傳統市場中的商人階層與民眾強烈不滿。抗議活動從去年12月28日由商人發起，並在一週內迅速擴大到全國。一開始，民眾要求的是經濟改革。但隨著政府強硬回應，抗議訴求逐漸轉變為要求掌權者下台，也對政府長期不滿的一次全面爆發。

廣告 廣告

伊朗過去在巴勒維王朝時期，立場親近美國。但在 1979 年，伊朗爆發伊斯蘭革命，王朝被推翻，建立伊斯蘭共和國。表面上，伊朗設有總統與國會，但實際上，國家最高權力掌握在宗教最高領袖手中，是一個由宗教主導的神權國家。同時，國際關係卻也從親西方轉向反美、反西方，進入2000年代後，又因伊朗涉嫌發展核武，國際以禁止出售石油等方式實施制裁。

2025年底，伊朗在結束與以色列的12日戰爭後，貨幣暴跌，物價瘋狂飆升，加上當地面臨60年來最嚴重的缺水危機，首都德黑蘭的商店發動罷市，最終演變為全國性抗議活動，是伊斯蘭革命以來最大規模的抗議潮。