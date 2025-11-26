「新聞觀測站」劉方慈變身神力女超人 台灣電視新聞圈首支全AI宣傳曝光！

生活中心／報導

民視新聞主播劉方慈向來給人知性、優雅的印象，在最新釋出的《新聞觀測站》宣傳片中，主持人劉方慈打破主播台靜態框架，乘著氣球升空，化身神力女超人翱翔台北天際。這是台灣電視圈首支全AI製作節目宣傳，畫面細膩度驚人，影片曝光後隨即引發熱議。網友大讚質感堪比「國際級」大片，主播張筱芬也在影片留言「好美，我都跟著妳飛起來了」，體育主播王人瑞都則讚「比Blackpink的jump還猛！」









《新聞觀測站》最新宣傳片傳達節目站得更高、看得更遠的核心精神。(圖／民視新聞)





當AI技術突破傳統製作框架，民視新聞《新聞觀測站》最新宣傳片率先採用全新生成技術完成製作，以運算生成的畫面，在視覺與敘事上展現出更宏觀、更開闊的角度。影片中，劉方慈飛越台北101、俯瞰城市脈動的動態意象，不僅帶來震撼視覺效果，更象徵節目「站得更高、看得更遠」的核心精神。AI讓影像呈現更具活力與創造力，同時仍忠實守護新聞本質與節目的初衷。





飛天版劉方慈有著俠女般的帥氣與自由感，與以往不一樣的形象令粉絲驚豔。(圖／民視新聞)









本次推出的30秒宣傳片，即民視新聞以AI技術製播的影片之一，從場景、光影到人物角色與動作，全數由AI運算生成。有別於過去嚴肅的播報形象，「飛天版」劉方慈在氣質中增添了俠女般的帥氣與自由感，讓死忠粉絲相當驚喜，紛紛留言狂讚：「好棒！神力女超人」、「超厲害的影片」。

【新聞觀測站】播出資訊

時間：每周六下午17:00

播出頻道：民視新聞台53頻道

