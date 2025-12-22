新聞記者公會改選 陳建村接理事長

台南市新聞記者公會舉行會員大會並改選理監事，理事長李明威（後中著西裝者）卸任交棒給新任理事長雙子星有線電視總經理陳建村（後中著藍衣者）。（公會提供）

記者趙家麟∕台南報導

台南市新聞記者公會廿日舉行會員大會並改選理監事，新任理事長由雙子星有線電視總經理陳建村接棒，常務監事東森電視特派員黃琮群當選。

台南市新聞記者公會創立於民國卅五年五月，是台南市歷史最久的新聞媒體社團，卸任理事長李明威表示，網路時代，媒體經營艱困，社會環境快速變遷，新聞採訪工作也面臨許多挑戰。但媒體的責任就是不管好壞，永遠要秉持專業、公正報導，這是媒體應該承擔的社會責任。

新任理事長陳建村表示，媒體記者秉春秋之筆，忠實報導新聞、針砭時政同時，也應多關注社會弱勢，多報導社會光明面；未來會引領會務推動，善盡新聞事業的社會責任。

台南市新聞記者公會廿日舉行第五十五屆第三次會員大會，會中順利完成理監事改選。當選名單如下：理事長陳建村，常務理事李明威、姚正玉、賴冠彰、詹翹。理事：康銀壽、陳錦奇、蔡宜璋、黃富棋、楊荃寶、傅素絹、張育誠、林焜堯、吳東才、張展韶。常務監事黃琮群，監事：趙家麟、顧守昌、陳俊榮、林忠評。