【新聞辭典】台灣朝野爭相仿效 什麼是「川普帳戶」？

美國總統川普推出兒童儲蓄計畫「川普帳戶（Trump Accounts）」，為2025年至2028年間出生且符合資格的兒童，挹注1000美元的「迎嬰禮金」。孩子年滿18歲時即可完全掌控該帳戶，提領資金用於教育、首次購屋或創業，引發華爾街爭相加碼，這股炫風也吹進台灣，朝野陣營都跟進仿效。

「川普帳戶」源自川普7月簽署生效的「又大又美法」，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童都可開設；家人可為該帳戶注入資金，但須投資於追蹤整體股市的指數型基金。財政部將向所有2025年至2028年間出生兒童的「川普帳戶」存入1000美元，計畫預計明年7月正式啟動。

父母、監護人、家庭成員和雇主每年最高可為每名兒童的「川普帳戶」供款5000美元；雇主供款上限為每年2500美元，這筆錢包含在該限額內；「川普帳戶」可以一直持續供款至孩子年滿18歲那年年底；帳戶收益可享延稅優惠，情況類似傳統的個人退休帳戶 （IRA）。

根據「川普帳戶」網站說明，這項政策是為協助孩子從小打好財務基礎，隨著年齡增長，就能看到戶頭資金成長，也連帶累積金融素養；美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，川普帳戶是總統獻給美國人民的禮物，政策理念是「每個美國人都是股東」，受益於國家發展。

「川普帳戶」政策引起各界關注，也受到華爾街追捧，陸續有企業響應。億萬富翁邁克和蘇珊．戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）2日史無前例地宣布捐款62.5億美元，資助於2500萬名10歲以下的兒童，每人提供250美元的資金；億萬富翁投資人達里歐（Ray Dalio）也加碼捐款62.5億美元，為康乃狄克州約30萬名兒童提供250美元。

不只美國企業響應，台灣朝野政黨也有意比照，民進黨立委郭國文日前拋出「轉大人ETF」構想，幫下一代存第一桶金，他今開記者會指出，只要在孩童1到10歲時，家長與政府每個月各出1200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

此外，本報獨家報導，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於12月25日共同宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，家長亦可相對提撥，作基金操作，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。

