【新聞辭典】徐蚌會戰 黃百韜固守碾莊盡忠報國

記者陳彥陵／專題報導

徐蚌會戰為國共內戰中關鍵一役，黃百韜將軍在此戰以果敢與堅毅精神留下軍史篇章（如圖，本報資料照片）。黃百韜歷經北伐、抗日戰爭等重大戰役，戰功彪炳，尤以「黃泛區中原大捷」中身負重傷仍堅不退卻，獲頒青天白日勳章而聞名，其後擢升第7兵團中將司令官。

民國37年11月徐蚌會戰爆發，黃百韜率部固守碾莊，與共軍激戰長達18日。期間，共軍多次派代表前來勸降，甚至提出重金與偽職利誘，他始終堅守軍人信念，絕不動搖。面對敵軍以人海戰術不斷衝擊陣地，他沉著指揮、鼓舞將士，全力守住防線。

然共軍為達勝利，採人海戰術，進行波浪式衝擊，22日清晨陣地為共軍人海突破，因糧盡彈絕，黃百韜感慨戰局已無法挽救，不願被敵軍俘虜，因而自戕殉職，盡忠報國，殉國時年未滿50歲。

38年初，政府派人潛入敵區運回黃百韜忠骸，並追贈黃百韜為陸軍上將，以彰顯其忠勇事蹟。今日於國民革命忠烈祠大殿後方仍可見其塑像，陸軍官校與國防大學亦以「百韜樓」紀念其堅貞操守、忠義愛國的典範。

