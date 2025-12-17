新聞透視》不副署當武器 卓揆成集權怪獸

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，也將不副署停砍公教年金案，拿憲法作為對抗總統和國會的武器，讓他成為中華民國行憲以來權力最大的人。（趙雙傑攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，也將不副署停砍公教年金案，原本用來賦予閣揆責任的《憲法》第37條被他拿來作為對抗國會的武器，卓揆成了中華民國行憲以來權力最大的人，把民意代表踩在腳底，讓民主選舉變成白投票。

依據憲政慣例，立法院三讀通過的法案，會送至總統府和行政院，行政院收到後應「副署」，再由總統公告成為法律。若政院認為窒礙難行，可依《憲法增修條文》提出「覆議」，要求立法院在15天內重新表決；若覆議失敗，行政院長應接受結果，或循另一條救濟管道向憲法法庭聲請釋憲。

去年6月立法院三讀通過《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案，才剛上任1個月的卓揆就透過向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，阻止立院通過的法案。

雖然當時的大法官被批「綠友友」，所有釋憲理由全數配合府院說法，但無論如何，府院仍照著憲法程序走，即使對法案不滿，行政院仍得依法「副署」，總統也必須依法公布，因為他們也很清楚，根據憲法，對於立法院三讀通過的法案，沒有「不副署，不公布」的空間。

為防止「綠友友」大法官把持釋憲權力，在野黨去年底聯手修正《憲法訴訟法》，明定參與評議大法官人數，不得低於10人，若要作成違憲宣告，同意人數不得低於9人，期待透過多數決，防止憲法法庭被少數人把持。

不料賴總統2度提出的大法官人選，不是酬庸，就是意識形態明顯偏頗，部分人選連民進黨都不埋單，遭立院全數封殺。7名大法官懸缺至今1年多，賴仍未提出適合人選，憲法法庭癱瘓至今。

但憲法法庭無法召開，並不代表行政院長就能自行解釋憲法，去年府院對於不同意的法案，認為仍必須副署、公布才合憲，現在卻否定去年的作法，將憲政玩弄於股掌之間。

民主體制本來就是要透過政黨間的協調來化解執政僵局，但卓揆上任後，無論是總預算還是法案，不僅不與在野黨溝通，甚至和綠委也很少交流，以普發現金案為例，直到基層炸鍋了才急轉彎。

現在更進一步，把全民投票選出來的立委當空氣，透過「不副署」否決立院三讀通過的法案，連考試院主管的停砍年金案也掌控在手，卓揆成了集行政、立法、司法、考試權於一身的超級大怪獸，釀成台灣憲政史上最大風暴。