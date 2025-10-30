新聞透視》中美休兵一年 進入戰略相持期

「川習會」30日在全球目光投射下登場。這場睽違6年的「狂人會晤」，在彼此相互讚美下，像極一場老朋友的久別重逢，但若從中美競合大局照看，川習互釋善意，也都各留一手。「期約一年」的摸底做法，短期雖達成技術性休兵效果，但無疑也預示雙方將進入長期戰略相持期，中美較勁只能說「未完待續」。

儘管千呼萬喚始出來，這場川習會卻是一場沒有太多意外的會晤，但也不全然是繳白卷，檯面上確實也談出一些成績單。包括雙方同意出口管制措施暫停一年、停徵港口服務費一年、北京同意購買美農產品，華盛頓則調降中國關稅10％，乃至合作打擊芬太尼等。川普甚至高調宣布，「We have a deal！」

有趣的是，這個川普口中的deal，有效期限也僅止一年；從武俠小說情節來看，這就好像兩個絕頂高手比拚100分鐘後，不分高下，只好約定一年後華山再論劍。換句話說，這種「期約一年」的做法，比較像是一種技術性休兵的權宜之計，而且還只是戰術上互探虛實。

不過，戰術上的休兵，某個程度卻有利於拉長戰略上的縱深。就北京而言，藉由中美領導的高層會晤，北京不只可減緩貿易戰壓力，更可「以拖待變」，一方面看準共和黨明年有期中選舉壓力，另一方面也可看看川普葫蘆裡還能賣什麼藥？

此外，北京不急於畢其功於一役，或多或少也許與中美第一次貿易戰交手經驗的積累有關；不梭哈而是慢慢出牌，吊足川普胃口，爭取戰略時間的意圖，背後也反映，習近平認定中國有足夠能力反擊美國，不必自亂陣腳。

平心而論，川普也非傻子，全由習近平拿捏；同意休兵一年無非也是看準北京經常出爾反爾，美中2020年達成首次《貿易協議》時，中國承諾購買2000億美元農產品，但最終連一半都沒買。因此這期約一年，可說是中美各懷鬼胎下的結果。

至於「台菜」並未端上川習會桌上，這或許說明，台灣問題對此時此刻的川習二人而言，至少還沒有立即引爆的危險性，也可能代表雙方有一定程度的默契，即中美有能力可以「共管台海」，不讓台灣問題喧賓奪主，模糊中美大局。