新聞透視》低碳潮流 核電重啟賴政府別玩假

經濟部正式拍板核二、核三廠進入重啟安檢程序，看似延役在望。但一直以來，對於賴政府重啟核電「玩真的、玩假的」質疑，始終存在，甚至台電內部人員也有此憂慮。呼籲賴政府，面對AI用電成長、低碳能源潮流、電價高檔壓力，在核電啟用上，能真正「尊重專業，摒棄政治」。

即便安檢程序啟動，但賴政府對核能態度，其實仍然曖昧不明，講到核能議題，就推給遙遠的新核能SMR，但舊核能重啟，依然拿「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則當擋箭牌。

檢驗三原則，核安無虞，既然台電都做完安檢，也請原廠協助，一定是無虞才會提再運轉計畫書。核廢有解，核二、核三都在蓋乾式貯存場，高放核廢料有去處，低放核廢料在核電廠房內都還有充足空間，也不是問題。

最可能「作文章」的地方，仍是「社會共識」。到底是多數民意不反對就可，還是只要民進黨內部部分人士、外圍環保團體有意見，就不算社會共識？如果是前者，核三剛做過重啟公投，民眾超過3/4贊成，已是表態。如果是後者，那麼只要反對團體高舉「防震不夠」，無限堆高安全係數，就可以拖延重啟。

既然核二、核三已經走上重啟之路，呼籲賴政府能真正尊重台電安檢專業。只要沒有過多「政治考量」，相信能源政策，會找到正確方向。