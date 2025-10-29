新聞透視》保障和平 台灣須廣結國際善緣

「川習會」30日登場，府院密切關注美中動向，不過，隨著美中敵意降溫，賴清德總統的言行卻愈往台獨靠攏。川普在「川習會」前夕公開表明「台灣就是台灣」，不代表台灣就此「過了關」，以川普善變個性，隨時可能轉向。政府與其在每次美中會談前乾著急，擔心被當籌碼，不如另闢蹊徑，主動化解兩岸關係，而非完全寄託在美方善意。

新加坡總理黃循財日前會晤大陸總理李強，黃在會談中重申「一中政策」並反對台獨。外交部為此表達嚴正關切，呼籲星國尊重中華民國台灣「主權獨立的事實」。事實上，新加坡官方措辭20多年來都維持同樣說法，我方急得跳腳，就是擔心川普「有樣學樣」，不惜傷及台星長期以來非公開的互動交流。

從賴清德國慶前夕接受外媒專訪，重申「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；國慶談話強調「沒有台灣，就沒有中華民國」；到發表「終戰論」、不提「台灣光復節」，促修「國安十法」，都是在強化其「台獨史觀」。

對於賴的躁進，美國《時代雜誌》日前刊登高德斯坦撰文，提醒美國「必須慎防台灣魯莽的領導人」，他其實是希望台灣能夠了解，美國人已受夠為別人家務事捲入無止盡的戰爭，川普至今未承諾會為保衛台灣而與大陸開戰，希望賴政府能以更務實態度來處理兩岸關係；不料賴政府不僅不聽勸，還透過外交部發聲明反擊，綠營甚至群起撻伐作者。

川普「台灣就是台灣」的說法，確實讓府院鬆了一口氣，但川普真正態度如何還不能下定論，何況未來還會有更多「川習會」、「美中會談」，賴政府與其靠美方的善意來保障台海安全，不如主動化解兩岸僵局，並廣結與新加坡等友好國家的善緣，別因短視近利讓台灣的路愈走愈窄。