新聞透視》卓榮泰陷困境 賴清德親拆彈

行政院長卓榮泰內外交迫之際，賴清德12日邀民進黨51席立委便當會，引發賴準備親自接手局勢的揣測。圖為賴清德總統（左二）11日出席教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動。（鄧博仁攝）

行政院長卓榮泰面對藍白推動的《財劃法》修法，以「不執行」來抵制，連綠營內部也炸鍋，逼宮聲浪日益強烈，卓揆11日上午罕見缺席行政院會，並取消下午行程，此時傳出賴清德總統今邀51席黨籍立委便當會，外界懷疑卓榮泰是否官位不保？賴清德親自出馬，是要為卓榮泰拆炸彈，或提前鋪陳新舊內閣交替，受到關注。

卓榮泰上任1年多，提出8次覆議案全軍覆沒，創下憲政史紀錄，朝野嚴重對立，明年度中央政府總預算也卡關，卓多次喊話，若預算無法如期通過，AI建設、治水工程、社福政策等都將受阻，呼籲行政、立法應重建互信，然而這番話反而突顯執政團隊從未妥善處理與國會的關係。

藍白通過《財劃法》修法後，卓榮泰竟揚言以「不執行」作為反制，引起更大爭議，不僅在野痛斥行政院挑戰立法權威，深綠學者李忠憲也擔心將國家推向憲政風險，綠營更有人主張政院既然不執行法律，就應施行「不副署」，但另有綠委認為政院無權不副署，讓卓榮泰左支右絀。

值此內外交迫時刻，卓榮泰昨罕見缺席行政院會，一整天銷聲匿跡，雖然幕僚透露卓揆是得了流感聲音沙啞，但賴清德總統此時邀民進黨51席立委便當會，難免引發揣測賴是準備親自接手局勢，而此舉是幫卓擺平黨內異音，還是預告可能的內閣調整，仍眾說紛紜。

就政治實務來看，此時立院預算會期仍在進行中，且明年即將舉行地方選舉，撤換閣揆意味著行政院必須重新提出明年度總預算，難度與風險難以想像，但卓榮泰當前困境已不限於法案卡關，而是行政、立法與執政黨內部三方關係全面失衡，若無法改善朝野對峙態勢，加上黨內歧見，恐變成民進黨不得不處理的包袱。