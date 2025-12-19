新聞透視》司法、行政夾擊立法權 三權失衡

為了防止15位大法官只有一種顏色，藍白立委們因此對7位被提名大法官嚴加審查。圖為今年3月副總統蕭美琴主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官，昨紛紛在判決書及意見書中，慷慨激昂地說「眼見自由民主憲政已面臨存亡危機」，因此要將蔡宗珍等3位大法官踢出，自行擴權造法後，達到修法前人數門檻要求作成違憲判決。事實上，沒有直接民意基礎的5位大法官，卻可以否決立法院多數意見，讓少數司法凌駕多數民意，形成司法與行政權聯手夾擊立法權，三權嚴重失衡，開中華民國憲政惡例。

民國113年藍白立委聯手推動國會改革法案，賴清德總統等4憲政機關提起的釋憲案，當時的司法院長許宗力等15位大法官，敲鑼打鼓找來立法院、總統府及行政院等機關代表，開了一整天的辯論庭，讓「色彩鮮明」的大法官提問揭露心證外，後來更是迎合執政黨作成大部分違憲判決。

廣告 廣告

近年執政黨在國會少數席次下，被外界諷刺，國會表決輸了，就找大法官幫「輸贏」，讓本應中立的大法官成為執政者的「工具人」，為了防止15位大法官只有一種顏色，藍白立委們因此對於7位被提名大法官嚴加審查，但立院經過2次表決封殺後，執政黨仍拒絕與在野黨討論大法官人選，讓憲政僵局持續下去。

由總統指派代理司法院長的謝銘洋等5位大法官，於是自己想出「大法官造法」的方法，直接跳過人民一票一票選出的立委們，強調大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行，強行作成違憲判決。

這樣離譜狀況讓基層法官震驚，也讓人想到一些過往的司法醜聞，例如合議庭法官為了特殊利益考量，用相對多數的優勢，硬要讓原本需入獄的被告免關；又或是合議庭審判長未經法官同意，擅自「法官造法」在法庭上違法訴訟指揮，達到自己的政治訴求、博取外界關注。相信，近日會有更多《法官論壇》內的討論，跌落神壇讓司法蒙塵的5位大法官，勢必引發成為法界議論的焦點。