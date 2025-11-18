新聞透視》一國兩區忠於憲法 何錯之有

國民黨副主席蕭旭岑17日指出，兩岸交流必須回到憲法「一國兩區」規定，才能確保與大陸有共同政治基礎。（本報資料照片）

國民黨副主席蕭旭岑近日公開呼籲，兩岸回到《憲法》「一國兩區」，確保與大陸有共同政治基礎，讓綠營又是一頓抹紅伺候，但無論就現實或法理，此說法不但沒有錯，還十分精準，也完全依照「蔡規賴隨」的《中華民國憲法》和《兩岸關係條例》。

兩岸關係剪不斷理還亂，在日常口語表述上，多數民眾會把「國家、領土、主權、治權、政權」等概念混淆，如果把治權主權化、主權國家化，就容易上綱為「兩國互不隸屬」。馬英九時代遵循「互不承認主權、互不否認治權」，算是釐清了二者差別，而若要認真探討中華民國和兩岸關係的法理，就必須回到《中華民國憲法》和《兩岸關係條例》。

《憲法增修條文》和《兩岸關係條例》，開篇第一句，分別提到「為因應國家統一前之需要」、「國家統一前」，反映了兩岸關係為內戰尚未結束之本質，檢視通篇條文，當並列提到台灣與大陸時，都是以「自由地區/大陸地區」或「台灣地區/大陸地區」稱之，《兩岸關係條例》的完整全名，更是《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，如此看來，稱「一國兩區」何錯之有？此處的「國」，當然指的是中華民國。

真實的兩岸現狀是：中華民國與中華人民共和國，自1949年10月1日起，並存於世界，雙方政府在1978年以前，屬於「交戰政府」，1979年中共宣布「和平統一、一國兩制」方針後，兩岸轉為「分治政府」。

也就是「一國兩區」是源於法律的精準用詞，「一國兩府」是兩岸分治的現狀描述；至於「一國兩制」，則是中共單方面提出的未來目標。前二者的「一國」是ROC中華民國，一國兩制的「一國」，則是PRC中華人民共和國。

大陸也明白我方《憲法》存在一中框架的意義，並未否定，譬如2016年大陸外長王毅拋出過「憲法說」，又如10月底國台辦以「鍾台文」名義在新華社發表的文章也提到，「台灣地區也有兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分的相關規定」。

熱愛棒球的賴總統支持統一獅隊，眾人皆知，既然我們不會搞混在棒球上「賴總統支持統一」，就不該把遵循《憲法》的一國兩區用詞，惡意曲解。