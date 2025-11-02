新聞透視》國防支出質量並重 不能只滿足美方要求

增加國防支出朝野多有共識，但軍費支出不能只增加國內生產毛額（GDP）占比，也要重質。以立法院通過《中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》，其中，國防部原編列1129億餘元，經朝野協商，共減列50億餘元，執政黨不曾像以往批評在野黨，就是因為自知有些項目編列不合理，如一張長官座椅5萬元等，這也說明國防支出增加，不能只是充量，更要重質，重量也要重質。

就以這次通過的韌性特別預算為例，這次是先分配額度，有些單位只有5天時間編預算，根本來不及詳盡規畫。現在預算通過了，國防部才開始緊盯計畫書內容。為了達到明年國防支出GDP占比拉高到3.32％，而且必須要2年執行完畢的特別預算，軍方把修游泳池、舖柏油馬路等項目都編列於其中，實在說不過去。

此外，為應美方要求，增加國防支出在GDP占比，政府正在準備編列另1個軍購特別預算，名稱為《不對稱作戰及作戰韌性特別預算》，並已將條例草案送交行政院，不過，在美方尚未公布軍售項目前，金額便從最初傳出編列6千或7千億元，最高喊到1.3兆元，還是在美國舉行的「美台國防工業會議」中傳出，莫忘了，這會議是美軍火商的地盤。

不過行政院長卓榮泰說，他還沒有看到金額，說明有些軍售項目，我方雖然準備好錢，美國未必宣布會賣，而有些項目可能不是我們要的，但為了充量，只好接受，總之，這個軍購特別預算規模空前，立院應該嚴格監督，不能只重GDP占比，更要重質。

美方要求並施壓我增加國防支出，已是勢不可免，就算韓日兩國也都要迎合川普，台灣更沒辦法；但國防預算增加，重量也要重質，不能只顧滿足美方要求，卻犧牲了品質，無論是軍購特別預算或國防預算，不能像這次韌性特別預算編列方式重演。