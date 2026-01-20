新聞透視》團結大戲變宮鬥 綠整合有得喬

挺憲派特別為陳亭妃量身打造的「軍令狀」，第1條聲明便劍指前議長郭信良，並要求陳「明確切割」。圖為郭信良。（本報資料照片）

陳亭妃在初選勝出後主動發起「大和解之旅」拜會議長邱莉莉，但這場試圖營造大團結氣氛的政治大戲，在走入密室、攤開那張形同「投名狀」的共同聲明後隨即陷入僵局，讓台南綠營內部的派系矛盾再度浮上檯面。未來綠營如果只是塗抹「團結」的胭脂，不願正視核心的派系利益與互信問題，下屆市長選舉的勝選之路，恐怕仍會走得驚心動魄。

鏡頭前，陳亭妃展現出準市長參選人的高度與柔軟，與邱莉莉相擁、道喜，試圖傳遞「台南要贏、議員全壘打」的和諧訊號。但這層薄如蟬翼的和平假象，也因挺憲議員在閉門會議中祭出「民進黨勝選3點共同聲明」，還要求陳亭妃當場簽署而迅速破功。

這份特別為陳亭妃量身打造的「軍令狀」，第1條聲明便劍指前議長郭信良，並要求陳「明確切割」；其次則是切割與國民黨、無黨籍議員關聯。郭信良與陳亭妃在地方政治上的深厚連結眾所周知，初選時陳也獲得許多無黨籍議員力挺，挺憲派此舉表面是為了清廉防線，實則是逼迫陳亭妃在初選勝出後，必須在政治勢力上重新洗牌，企圖切斷其奧援。

聲明最後1點「未來正副議長選舉必須尊重黨團自主」，更碰觸地方政治最敏感的神經。此舉意味著，即便陳亭妃未來入主市府，在議會的權力布局上，也得處處受制於當前的黨團結構，讓這場「大和解」淪為一場赤裸裸的「權力拉鋸戰」。

林俊憲在初選落敗後，隨即主動對外表示他會支持陳亭妃，因為民進黨一定要團結才能打贏下屆市長選戰，言猶在耳，卻傳出邱莉莉及挺憲議員形同逼宮的迫簽聲明事件，也凸顯出台南綠營內部整合仍是一條漫漫長路。