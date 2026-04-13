新聞透視》在野各陷家變 年底選戰埋隱憂

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馬英九基金會爆發財政紀律疑雲，前執行長蕭旭岑13日表示，尊重董事會調查與最終結果。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文剛結束「2026和平之旅」從大陸返台，為兩岸對話推進一步，在野陣營士氣大振之際，卻又各自遇上「家變」，國民黨深陷馬英九文教基金會爭議，被解讀為黨內路線之爭；民眾黨則有陸配立委李貞秀案，雖然中評會揮刀開除黨籍，但後續效應仍未可知，在野若自亂陣腳，恐為年底選舉先埋下隱憂。

馬英九基金會爆發財政紀律疑雲，3人調查小組尚未作成最後結論，馬英九昨召開臨時董事會，最後因現任董事們不願捲入紛爭，會議因未達法定人數而流會。然而，從部分董事發言中，卻不難看出此次爭議似乎有人為操控痕跡，尤其選在鄭麗文結束訪陸行程隔天開會，難怪被揣測有外部力量介入。

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特別是基金會聲明提到馬英九再次強調財政紀律的態度，而初步調查內容也引用律師及會計師的說法，認為確實出現違反財政紀律的爭端，似乎對結果有所定見，且新增董事人數，是否為未來表決調查結果作準備，也引來猜疑。

同樣是昨日，民眾黨出手處理李貞秀爭議，雖然是既定行程，中評會決議開除其黨籍，更牽扯到一份有關黨主席黃國昌在內的會議紀錄，原本在陸配參政權爭議中，全黨力挺的李貞秀，如今因個人言行淪為黨內眾矢之的，整個發展出人意料。

「鄭習會」後，大陸對台拋出10項利多政策，讓兩岸關係出現曙光，但昨日馬英九基金會與李貞秀所爆的爭議又攻占媒體版面，多少間接削弱國內對兩岸交流的討論力道，對在野黨來說，家務事鬧得愈難看，民進黨愈開心，更別說朝野之間還為了總預算、軍購預算針鋒相對，怎麼看都不是好現象。

年底選舉對在野黨是關鍵一戰，但目的除了嘉義市長藍白達成合作布局，接下來還有宜蘭、新北等人選要協調，如此「家變」問題若鬧大，勢必影響選情，考驗兩黨政治人物的智慧。