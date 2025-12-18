新聞透視》在野直球對決 逼賴面對民意

賴清德總統、行政院長卓榮泰在大罷免慘敗後仍堅持與在野對抗路線，開創憲政首例不副署《財劃法》，且考慮對停砍公教年金法案採同樣作為，逼迫藍白倒閣、解散國會，企圖再醞釀大罷免2.0；藍白黨魁連續多天密會，將於今日立法院會提案彈劾賴清德，雖知不會成案，但希望藉此逼迫賴清德到國會說明，面對真正民意。

卓榮泰15日正式宣布不副署《財劃法》後，迅速激化朝野對立，民進黨人士也不斷嘲諷藍白可提倒閣。但任誰都可看出，卓榮泰只是被賴清德推到第一線的棋子，畢竟卓早有辭意，就算藍白倒閣，也傷不到真正主導執政路線的賴清德，反而讓賴能夠順勢解散國會，重新進行立委選舉。

民進黨「選輸翻桌」的招數玩不膩，從大罷免結果來看，若重選立委，藍白仍有極高機率成為多數，不過行政院長由總統指派，賴清德只要續推「傀儡」出來躺槍，就能再用不副署招數對抗，走了一個卓榮泰，還會有千千萬萬個卓榮泰，政壇永無寧日。

藍白決定直球對決，將對賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》規定，交付全院委員會審查時「得由立院邀被彈劾人列席說明」；由於依法要經全體立委3分之2以上決議，才能向大法官提出總統彈劾案，藍白席次注定無法成案，但屆時賴可能被迫至立院全院委員會「列席說明」，若賴再度拒絕，亦會陷入藐視民意的罵名。

諷刺的是，該《立法院職權行使法》就是由過去擔任立委的賴清德親手通過，如今藍白出招「用你的魔法對付你」，就看曾創下「200多天不進台南市議會」紀錄的賴市長，升級成賴總統後如何接招？