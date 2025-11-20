新聞透視》執意掀兩岸潘朵拉盒 真的好嗎

近日陸配擔任公職的適法性及「一國兩區」的用詞爭議，再次成為藍綠政治攻防焦點。圖為「挺陸配、反霸凌」大遊行。（本報資料照片）

近日陸配擔任公職的適法性及「一國兩區」的用詞爭議，再次成為藍綠政治攻防焦點。民進黨政府想打破兩岸存在多年默契的「創造性模糊」，這個潘朵拉的盒子若真的掀開，到底對台灣是好是壞？

多位擔任基層村里長的陸配，被內政部以違反《國籍法》單一效忠為由，要求地方政府予以解職，並以此要求陸配須回大陸取得「放棄國籍證明」。

然而在實務上，若按大陸的《國籍法》，要放棄中華人民共和國國籍，是擁有其他國家國籍，但大陸公部門若開具了放棄國籍或放棄護照證明，形同為「兩國論」背書，不太可能。

再看我《國籍法》20條用詞，「取得『外國國籍』者，不得擔任中華民國公職」，若此法適用陸配，即意味視大陸為外國，這跟《兩岸關係條例》牴觸。此外，《國籍法》和《兩岸關係條例》，雖然位階相同，但後者屬於特別法，且《憲法增修條文》第11條「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，也就是《兩岸條例》不但是特別法，還是《憲法》所授權的特別法，在兩岸情境下，更具有優先適用性。

陸委會作為兩岸事務主管機關，但最近內政部似乎「衝」得更前面，面對《國籍法》和《兩岸條例》的扞格，就連平常能言善道的陸委會副主委梁文傑，20日也略顯語塞，只能強調陸委會依據《兩岸關係條例》行使職權，再把「一國兩區」打為「政治用言」；對於陸配參政權是否死亡，坦言「很可能是這樣的結果」；至於法律矛盾處，則只能說尊重主管機關內政部立場、由立法院處理。

兩岸關係之所以微妙，就是他既非國際關係，亦非純內政，過去兩岸運用創造性模糊的智慧，以「戶籍」概念避開「國籍」，用「境外」取代「國外」，用台胞證和大通證作為往返證件，而非護照，行之數十年相安無事。內政部若執意要掀開這個潘朵拉盒子，除了能貫徹賴總統的「互不隸屬」意志外，後續的影響與地緣政治的衝擊，是否也該慎思？還是說，乾脆一鼓作氣，把陸委會併入外交部，實現劉世芳日前所高喊的，讓賴「做台灣國的主人」？