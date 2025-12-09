新聞透視》外交搞抗中 民進黨小心翻車

韓國2月上路的電子入境卡系統將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部近日因網友討論拉高分貝回應，甚至暗示對韓國經貿反制。其實韓方已將台灣與大陸做出區隔，外交部仍大做文章，綠委還加碼開嗆「要讓韓國政府知道代價」，加上近日內政部對「小紅書」施以管制，不免讓人懷疑是刻意操作抗中議題。

近日網路瘋傳韓國12月上線的電子入境卡系統把台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，與香港、澳門並列，更指韓國總統李在明嗆聲若不承認台灣是中國台灣，就別來韓國，由於提及李在明，顯然動機並不單純，具有濃濃政治味。

事實查核平台「MyGoPen」已調查釐清，此措施早在2月上路，非近期才更新，且李在明近期除公開表示「中台關係與我們無關」之外，並未對兩岸議題發表任何重大言論，證實該傳聞是假訊息。而且網友也發現系統已部分修正，只在航班資訊出現「CHINA（TAIWAN）」。

外交部隔了快10個月突然醒來，且評論只緊抓「CHINA（TAIWAN）」一詞，並未說明系統全貌。事實上，韓國入境卡網站在描述大陸時，在CHINA後面多加註「P.R.」字樣，台灣則沒有，顯然已做出區隔。

外交部擺出「戰狼」姿態，強調韓方對我方抗議「已讀不回」，這說法與內政部要禁小紅書一樣，也是對方不回應，而外交部昨又點出台韓貿易存在巨額逆差、兩國關係不對等，似乎也想要透過「斷網」反制韓方，但此種看到「CHINA」就發飆，說穿了，是想藉機操作抗中情緒。

如同新加坡總理黃循財，一提到一中議題，外交部就跳起來批評星國政府，呼籲避免一再發表有損台星長久友誼的言論。現在外交部又跟著網路傳聞，就把目標放在韓國李在明身上，頗有似曾相似的感覺。

近年「韓流」席捲全台，TWICE、BLACKPINK在高雄掀起震撼，AAA頒獎典禮更替高雄帶來商機，台灣年輕人熱愛韓國演藝文化，讓有錢有閒都可以去看演唱會，已成難擋的趨勢。如今民進黨為了抗中，把目標鎖定在年輕人最愛的小紅書和韓流，當真不怕引來年輕族群反噬？