新聞透視》守憲玩兩面手法 國際信任恐打折

賴清德總統日前召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。圖為會後記者會。（本報資料照片）

賴清德昨天在出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮致詞時，主動拋出：民進黨沒有改國號，不僅因為「中華民國」這個名字是寫在憲法裡，也是為了團結國家。不過他一方面公開強調恪守憲法，一方面祭出國安17條及守護民主台灣國安行動方案，遊走憲法邊緣，對外對內兩面手法，讓人質疑「哪一個才是賴清德總統？」不僅國際恐對他的信任打折，國內更難團結。

今年7月，美媒率先報導，賴清德總統8月初出訪中南美友邦、過境美國本土的計畫，卻未獲川普政府「開綠燈」。英國《金融時報》又接續報導稱，在北京就賴清德過境紐約一事向華府提出反對後，川普政府已拒絕同意他在紐約停留。美媒進一步指出，當川普總統尋求舉行「川習會」之際，賴清德取消過境美國行程。雖然府方沒有證實此訊息，但接連的外媒報導，讓賴清德蒙上無法獲美方信任的形象。

廣告 廣告

昨天的「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，主辦單位有公益信託雷震民主人權基金會、紀念殷海光先生學術基金會，協辦單位傅正民主研究中心，雷震、殷海光及傅正是台灣歷史上重要民主前輩，賴清德罕見在這個場合說明民進黨為何沒有完成雷震遺願，更改國名，頗令人玩味。

賴清德上任後，因其過往主張台獨，並自稱「務實台獨工作者」的政治立場及行事風格，讓美方對其信任度屢遭媒體做文章，外界揣測，賴清德此時宣示遵守憲法，不改國號、不宣布台灣獨立，是否是為了深化美方對他的信賴，爭取美方同意其過境所做的「答卷」？

事實上，賴清德上任前後，已經多次強調不會宣布台灣獨立，卻仍難讓人撕下台獨的標籤，主要原因來自賴清德對內所祭出的政策，包括宣布國安17條、守護民主台灣國安行動方案等，都被質疑對內擴權，遊走在憲法邊緣，一旦稍有偏鋒就跨出憲法底線。

賴清德身為中華民國總統當然要遵守憲法，既然他強調中華民國是寫在憲法中，就不能只遵守這一條，而應該尊重整部憲法的精神與內涵，不能只取所需，更不能錯解其意。