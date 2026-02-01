新聞透視》官員帶頭違法 仇恨動員打選戰

民眾黨李貞秀將遞補成為立委。（陳君瑋攝）

內政部不斷以《國籍法》20條規定打壓陸配參政權，無視《兩岸人民關係條例》明文規定陸配在台設有戶籍滿10年後可登記參選，更忘了「特別法優於普通法」概念；如今竟有「知情官員」透過媒體放話，若內政部認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰及官員可不用備詢。賴政府意識形態作祟，諸多法盲行徑不斷刷新下限。

昨有「知情官員」不具名透過媒體表示，因李貞秀尚未出具申請放棄中華人民共和國的國籍證明，身為主管機關的內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，且卓揆、各部會首長與官員也可不用回答李的質詢。

但《憲法增修條文》第3條第2項規定，立委開會時有向行政院長及各部會首長質詢之權。中選會昨天已公告李貞秀遞補當選立委，為何還有官員企圖帶頭違法，躲起來放話卓榮泰、各部會首長可選擇性不答詢？此番放話是否為將來行政權不打算接受李立委監督鋪陳？

再者，內政部如何認定李貞秀的就職無效？立院身為執行機關，已安排李貞秀3日宣誓就職，誓詞內容更規定「恪遵憲法、效忠國家」，結果卻有官員疑為貫徹「德意志」，搖身一變為「大法官」，逕行宣稱卓揆等人無須守法，彷彿不必賴清德總統提名，賴政府官員們可隨時化身大法官、具備釋憲權。

更可笑的是，先不提優於普通法的《兩岸人民關係條例》，就算依內政部最愛用的《國籍法》20條規定，到職日起1年內要將喪失中國大陸國籍證明繳給立院，意味著李貞秀至少具有1年立委資格；如今連宣誓都還沒進行，就有官員急著跳出來護主，甚至連「神主牌」《國籍法》都可違反，續打「抗中保台」的意識形態進行仇恨動員，賴政府到底在怕什麼？還是又打算藉由攻擊陸配立委升高對立，續炒作抗中保台打選戰？