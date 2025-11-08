新聞透視》川普重利益 台灣改赴歐宣揚價值

副總統蕭美琴7日晚間「驚奇」現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，暢談民主價值。美國總統川普就任後，摒棄美國長期推動「民主同盟」的作法，「重利益、輕價值」，讓台灣過去宣揚民主價值這套策略，在美國毫無用武之地；反觀歐洲各國大力推動自由人權，成為台灣宣揚價值的重要國際夥伴，也讓政府高層頻繁歐洲行，努力開拓新的國際能見度。

繼外交部長林佳龍、國安會諮詢委員徐斯儉接連訪問歐洲後，蕭美琴7日現身IPAC大會，前總統蔡英文10日也將前往德國柏林參加首屆「柏林自由會議」，並發表演說，台灣與歐洲國家的官方互動日益緊密，甚至有檯面化的跡象，儘管大陸強烈反彈，是否因此影響未來台歐實質關係的發展仍待觀察，但可以確定的是，確實已達到讓台灣能走出去的效果。

之前賴清德總統原擬今年8月出訪中南美洲友邦，並規畫過境美國紐約，因川普政府顧及陸美經貿談判，以及爭取「川習會」，拒絕讓賴過境，也讓賴的中南美之行被迫延宕。

對川普而言，當前最重要的是確保美國利益，從祭出對等關稅，到強迫各國業者赴美投資，並大量削減援外和資助各基金會經費，顯示川普已揚棄過去美國重視民主、自由、人權等理念的作法，川普甚至聲稱俄羅斯總統普丁與大陸國家主席習近平都是他的好友。

反觀歐洲各國，不僅大力推廣綠能因應氣候變遷，近年更不斷譴責中共與俄羅斯，並與理念相近國家進行民主同盟，與前總統蔡英文和賴清德總統的理念和政策不謀而合，也讓台灣能憑藉這套理念，拓展與歐洲各國的關係。

無論是蕭美琴還是蔡英文，近來頻頻歐洲行，除了拓展對外關係，也在台美關係陷入倒退之際，增加國際能見度，讓國人看到賴政府的外交成績，達到外宣和內宣的雙重目的。