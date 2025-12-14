新聞透視》布局國防大餅 火藥案恐冰山一角

針對國民黨立委王鴻薇踢爆國防部8億多元的採購案，決標金額5.9億的「武器彈藥及零件」，得標廠商是福麥國際室內裝修公司，國防部長顧立雄11日表示，會做好相關輸出許可證明的查驗。（本報資料照片）

1家開旅館搞室內裝修的公司，更改營業項目後，就能搖身一變成億萬標案軍火商，這個案例說明賴政府增加國防預算，編列兆元的特別預算，想要分食這塊軍火大餅的人，恐怕早就已經布好了局，現在想加入的，為時已晚，但如果背景不夠硬，就算布好局，也可能因行事手法惹人眼紅，因而提前出局。

軍火商都很低調，都希望走在路上，最好沒人知道他就是做軍火生意的。賴政府去年上任後，不斷公開說明會大幅增加國防預算，2030年將占GDP的5％，因此有心涉足軍火業的，在知情內行人指引下，去年便開始布局。

首先，變更公司營業項目，接著是鎖定做軍火生意的類別，然後就是小試身手，先標個案子，累積實績。例如，這間裝修公司先去投標中科院的「女王陛下炸藥」的（HMX）採購案，第一次開標無廠商投標、第二次僅1家投標，未進入底標廢標、第三次僅這家裝修公司投標，報價進入底價而得標。

接著就是參加RDX炸藥這個購案，第一次與第二次都是僅有這家公司投標，對火藥採購案而言，這是金額非常大的購案，而且還有後續標案，卻只有裝修公司投標，雖符合國軍所有採購法規，但內情實在不尋常。本該是廠商爭奪利益的覬覦標的，怎會落得只有1家投標，且是低價得標。既是獨家投標，其實，價格拉高1、2億元，一樣能得標，何以不為之？耐人尋味

這家裝修公司曝光，既被盯上，應該是得罪了既得利益廠商。但其操作模式，就是軍火界過去這1年多的布局型態，沒有曝光的，已經在內行人或地方政治人物引領下默默運作，在業界已不是祕密，未來國防預算如何審查，恐怕將是一大學問。