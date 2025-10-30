新聞透視》扛壩子弦外之音：勿忘正國會

外交部長林佳龍30日受訪時表態支持民進黨立委林岱樺參選高雄市長，並指出林岱樺不貪不取，獲得高雄鄉親支持。（姚志平攝）

民進黨正國會頭人林佳龍突然臉書發文，以「不貪不取」力挺捲入助理費詐領案的同派系立委林岱樺參選高雄市長，綠支持者瞬間炸鍋，罵聲雖勝過讚揚，但林佳龍身為正國會「扛壩子」，派系仍有未被討論可征戰2026的優秀人選，此舉一方面向尚未定罪的林岱樺送暖，或許也是對黨高層傳訊：「勿忘正國會」。

親林佳龍人士指出，林發文前並未與正國會討論，是個人行為，核心圈也是看到發文才知道，正國會民代表雖跟著發文力挺，但皆註明「以個人身分發文」；高雄市長初選在即，林佳龍始終認為林岱樺的為人、問政，沒有動機貪汙，身為派系龍頭，在司法尚未定論前，應該無罪推定。

這位人士說，林岱樺11月1日將在岡山舉辦大型造勢，林佳龍認為既然有這個機會，就讓林岱樺好好跟高雄市民說清楚；然而，林佳龍力挺林岱樺，外界解讀確實是險棋，倘若林岱樺最後被判有罪，對他勢必造成傷害。

林岱樺未涉案前的高民調，本來是正國會在六都中最有希望拿下的一席，卻因捲入詐領費案陷苦戰；擔任外交部長後，林佳龍鮮少因為派系事務站上第一線，這次舉動，讓人覺得頗有弦外之音。

賴清德上任後，與正國會互動良好，正國會的儲君林右昌掌黨中央兵符，也是派系布局參選新北市長的人選，結果因一場大罷免，辭去黨祕書長，目前還在沉潛。

正國會手中除林岱樺、林右昌，還有分散在各縣市的小雞；目前同派系除立委陳瑩已被提名參選台東縣長，彰化立委黃秀芳碰上新系支持的立委陳素月，立委王義川在桃園也面臨綠色友誼的總統府副祕書長何志偉與親新系、水利會系統的法務部次長黃世杰競逐；當子弟兵正在力爭上游，林佳龍此時表態引發黨內大騷動，不得不正視正國會的存在。