新聞透視》抓準川普交易胃口 陸劍指台日

川習24日通話，相較10月底釜山會面未提台灣，這次雖然提了，但改從歷史表述，而非過往政治宣示和安全關切。習近平短短幾句話，將中共今年高規格舉辦的抗戰勝利80周年閱兵及台灣光復80周年兩場儀式串起來，既抓準川普的交易性格，也從川普的歷史認知縫隙中找到突破口，劍指台日，企圖拉美國為中共背書。

日本首相高市早苗的「台灣有事說」，觸發北京持續文攻武嚇超過半個月，為何如此大動作？從國家主權角度，北京認為日本干涉內政；地緣政治上，攸關第一島鏈戰略縱深；對領導人威望而言，中共剛舉辦九三大閱兵，又鋪天蓋地宣傳台灣光復80周年，高市的言論猶如重重「打臉」，就算習這次沒有「應約」，也要主動打給川普，把這事說清楚。

過往北京與華府的高層級會談，北京總會提「一中原則、中美三公報」；美國則會提「一中政策、中美三公報、台灣關係法、六項保證」，皆從政治和安全角度提及台灣，但如今北京深諳川普對安全議題興趣缺缺，於是改聊歷史。

習對川普強調：「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」第一句話指的就是1945年台灣光復，第二、三句則提醒美國曾共同抗日並贏得勝利，至於「軍國主義」便是劍指高市早苗。

其中，「台灣回歸『中國』」，當然指的是中華民國，因為當時中華人民共和國還未成立，但川普未必能明辨。今年中共九三閱兵當天，川普發文提醒莫忘美國在抗戰時給予的「大量支持和浴血奮戰」，所指的就是美國飛虎隊。9月19日川習通話，習即告訴川普有邀請飛虎隊遺屬上天安門看閱兵，中國人民不會忘記美國在抗戰的寶貴支持。

再看這次川普通話後的表態，只提到俄烏、芬太尼、大豆和農產品議題，未提台灣，還高興表示「為偉大的農民達成了一項意義重大且卓有成效的協議」，《新華社》稿件則對農業協議隻字未提。北京知道川普的「交易性格」，用一張農業大單，換川普接電話，聽習說說台灣和日本，成交！川普抽象地表達「理解」，與過去美國挺台立場，顯然有差距。

從大國的「面子」來看，2022年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京常擺高姿態，幾度拒接美國電話；今年6月也是習「應約」同川普通話，但此次則無「應約」，由習打給川普。

總結來看，北京拿捏川普，有「四個看準」：看準不想碰安全議題，我們來聊歷史；看準既然主動提飛虎隊歷史，我們來延伸到二戰後秩序；看準想要貿易賺錢，我們給你農業大單；看準愛面子，就換我來打給你。

北京看透了川普，就不知道台灣看清了沒？