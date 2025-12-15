新聞透視》捧殺韓國瑜 坐等2028分化大戲

賴清德總統邀立法院長韓國瑜院際協商遭拒，行政院長卓榮泰（左）批韓國瑜（右）「無視憲法」。（本報資料照片）

《財劃法》爭議引爆賴清德總統、行政院長卓榮泰劍指立法院長韓國瑜，批韓無視憲法，也未協助溝通。然而，韓並非國民黨團幹部，且曾私下協助卓揆與藍委溝通，賴卓把炮口對韓，顯然目標並非法案，而是刻意拉抬韓的政治聲量，為2028大選裂解藍營預做準備。

賴清德動用《憲法》第44條召開院際協調會，韓國瑜不參加，卓榮泰昨開記者會談不副署問題，卻特別花時間批評韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請；但憲法根本沒有規定立法院長「應」接受總統邀請、出席國政會談，卓榮泰學法出身，又是內閣首長，豈會不知規定，卻在媒體前，氣急敗壞地指責韓國瑜不尊重憲法、不尊重賴總統，聰明人說胡塗話，其中必有玄機。

韓國瑜擔任立法院長以來，政治能量與社會關注度持續累積，已被綠營視為2028年潛在變數，有意營造韓成為藍營最大的太陽。從近來操作議題脈絡來看，民進黨提前啟動「去正當化」工程，試圖將韓國瑜塑造成破壞憲政、阻撓改革的政治符號。

或是綠營更高明的捧殺策略，先是邀請藍白黨團推薦大法官人選，卓揆再隨便找個理由翻臉，改稱要重新檢視與在野的合作模式，反而特別禮遇韓國瑜，營造善意假象邀韓參加國政茶敘，但韓國瑜是民意機關最高首長，無法替由各黨團主導的立法院做出任何承諾，換句話說，這場茶敘根本是請君入甕的「鴻門宴」。

事實上，民進黨早就在為2028大選準備，除了捧韓國瑜之外，國民黨主席選舉期間也刻意放大鄭麗文的政治人氣，形塑國民黨內並非只有一顆太陽，如今拱月的眾星隨時都有可能上位， 奉承話聽久了，難免有人心猿意馬，一旦分裂，就對賴清德的連任之路自然有利。

賴政府至今，不願和在野黨主席見面，打開僵局，但在野奪回執政已目標一致，民進黨的分化招式能否奏效，看看韓國瑜近來頻頻在臉書悠閒地大推個人年曆，頗有四兩撥千金之意。