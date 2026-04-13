新聞透視》政府接球 即另類民共對話

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民進黨立法院黨團13日舉行記者會，幹事長莊瑞雄（右）表示，對台10大利多措施總體看來是老調重彈沒有新意。左為書記長范雲。（陳君瑋攝）

賴清德總統上任後，民進黨政府對陸政策基調鮮明，長期防堵紅色滲透，導致對話停擺，國台辦端出對台十項利多，形同已把球做出來，考驗民進黨是否願意接球。對於國民黨主席鄭麗文訪陸，輿論均認同交流有助於台海和平，也清楚唯有執政黨有權進行實質協商，民共若能延續對話契機、穩定區域局勢，相信不僅對國內產業是好消息，更是國際樂見的方向。

國台辦對台十項利多，府院延續一貫論述，定調為統戰操作與經貿工具化手段，然而，關鍵問題不在於措施本身，而在於台灣方面如何回應。長期以來，民進黨政府對於兩岸互動採取防堵態度，使得官方對話停擺，此次鄭習會後，北京單方面釋出善意，如同球已經做出來，下一步就看台灣是否願意接球。

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作為兩岸事務主管機關，陸委會與相關部會不應僅以政治立場作為唯一考量，而應回到務實層面，評估這些措施中哪些有利於台灣民眾福祉與產業發展。若一味拒絕或冷處理，不僅可能錯失交流契機，也容易讓兩岸距離進一步擴大，甚至加深對立情緒。

在當前國際局勢動盪、區域安全壓力升高的背景下，兩岸若持續僵持，絕非長久之計，與其讓對抗成為唯一選項，不如把握任何緩和契機；此次陸對台十大利多，不論動機為何，至少提供了一個重新啟動互動的切入點。

執政當局應展現更高的政策彈性與戰略視野，接續任何有助於降低對立的善意訊號，若政治協商短時間內有難度，或許可從黨對黨的「民共對話」開始，逐步嘗試交流與溝通。畢竟，真正符合台灣利益的，從來不是關起門來的對抗，而是在風險可控之下，為人民創造更多選擇與空間。