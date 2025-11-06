新聞透視》政治凌駕專業 健保絆腳石

衛生福利部長石崇良（左）6日出席「健保補充保費修法」記者會表示，修法將調整投資與兼職所得課徵基準，並兼顧中低所得族群負擔，強調健保是全民共享的安全網，政府將秉持「多繳多享、量能負擔」原則推動修法。（鄧博仁攝）

健保補充保費改採年結算，連日來引發外界議論，認為是變相漲保費，反彈聲浪不斷。健保財務困難，一般保費牽動全民，調漲非易事，向資本利得收取的補充保費，也是依法行事。補充保費實施12年來，利息拆單、股利分月領以規避保費，早已是檯面上的事，此次修法不僅是開源，也是補漏，民眾因而多繳錢心有不快可以理解。但因民眾反彈，甚至擔心影響明年地方選舉，讓兼具公平的方案胎死腹中，將不利健保長遠發展，更非民眾之福。 人口老化、少子化，新藥、新科技研發，醫療支出陡線上升，健保財源是量出為入，開大門走大路就是調漲健保一般保費，唯每每觸及費率調漲，由於事關全民，在選舉政治氛圍干擾下，往往不了了之，或是健保首長下台來換，國內健保費率調漲，從來不是專業考量，一直受到政治莫大的干擾。

一般保費無法漲，在政府公務預算有限的撥補之下，開源除了補充保費，似也無他法。健保補充保費包括股票股利、租金、利息及獎金等，在股市好時，一年可收取700多億，確實讓健保財務獲得很好的補充，但其拆單及分次規避漏洞也存在多年，在下一步健保法修法，若再視而不見，恐是失職。

補充保費補漏最簡單的方式，就是年結算，多繳錢民眾反彈可以理解。但此次補充保費變革，在開源之外，也兼顧了公平，諸如現階段月薪10萬的人，獎金要超過4倍，也就是40萬健保才能收到補充保費，但薪水3萬的人，獎金超過12萬就要被收補充保費，並不公平，此次一併將4倍獎金計算標準，由原薪資降為基本工資，亦即獎金只要超過4倍基本工資就要繳補充保費，將線拉齊。

在一般費率無法隨之反應調整的前提下，健保財務一路辛苦走來，為確保點值及醫療成長率，政府開始步勞保後塵撥補200億公務預算支應，對健保來說，並不是好事。健保是自助助人，當年健保開辦，救了許多洗腎家庭，健保要走得長遠，財務是支撐，看法不同，可以討論找方案，而不是為了政治算計，一切退回原點，成為健保前進的絆腳石。