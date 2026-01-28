新聞透視》期待中選會 擺脫「助選會」形象
中選會於民國69年成立，98年成為法律明定的獨立機關，原該落實中立公正的選務職權行使，但在民進黨執政下，中選會卻化身政治附庸，尤其前主委李進勇時期，種種發言毫不掩飾其政治立場，且卸任後立刻恢復民進黨籍，坐實外界對中選會「淪為民進黨助選會」的質疑。
回顧歷史，黨外時期民進黨總批評國民黨政府選舉只靠「買票」與「作票」，選務公正性長期被質疑，98年《中央選舉委員會組織法》明定中選會為獨立機關，正是回應社會要求。事實上，此後在國民黨執政期間，歷任中選會主委多為體制內官僚或無黨籍法政背景人士，以維持選務中立的形象。
諷刺的是，過去疾呼「選務公平、行政中立」的民進黨執政後，中選會的政治中立形象卻遭摧毀，特別是在李進勇擔任主委期間，打擦邊球助攻綠營的作為不斷，去年大罷免前，針對選前藍委能否喊出「告急、搶救」字眼，他最初表示「有可能被視為違反規定」，遭質疑暗助罷免方，後來才改口「我沒有說不能」；另外，中選會「審議」後否決國民黨團經立法院通過的反廢死公投，更引發高度爭議。
這幾年在野黨不斷控訴，中選會每次遇到重大選務爭議，處理方式均對執政的民進黨有利，去年底李進勇卸任後，隔日隨即恢復民進黨黨籍，讓外界更加認定他在中選會主委任內根本並非超越黨派處理選務。
中選會從行政中立轉向執政黨附庸，反映民進黨完全無視獨立機關精神，嚴重破壞人民對民主選舉制度的信任，幸好本屆立院在野力量壯大，迫使行政院尊重政黨推薦提名，期盼在朝野理性審理下，新任委員能夠重建中選會應有的超然形象。
