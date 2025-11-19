新聞透視》柯態度反覆 鄭推藍白合應審慎

國民黨主席鄭麗文要推動藍白合作，務必記取2024年的教訓，審慎擬定策略，以免重蹈覆徹。（黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日會面，持續推進藍白合，但前民眾黨主席柯文哲才是白營最核心角色，鄭麗文將來無可避免必須與柯見面；但2024藍白合破局殷鑑不遠，當時主事者柯文哲如今態度仍未明，藍營要推兩黨合作，務必記取當年教訓，審慎擬定策略，以免重蹈覆徹。

黃國昌昨日出席藍白主席高峰會，特別佩戴象徵柯文哲的「KP徽章」，代表沒有忘記要貫徹柯意志，更在結語時轉述柯半夜傳訊叮嚀「主流民意、國家正義、人民安全」3個關鍵詞彙，並透露待柯文哲官司告一段落，有機會在不同場合看見柯。

廣告 廣告

明明柯文哲未參與在野峰會，卻仍成為討論話題之一，正是因柯才是民眾黨真正精神領袖，就算沒了黨主席職務，白營內部與小草還是心繫柯文哲，從未離開。

回顧過去這1年，除了國會合作外，民眾黨因為柯文哲被羈押而痛恨民進黨，國民黨則為罷免案、死亡連署爭議尋求民眾黨救援，兩黨一拍即合大罵司法不公。如今被視為遭司法迫害的柯文哲已暫獲自由身，鄭麗文勢必得找時機與這位「民眾黨真正領袖」碰面，才更能團結小草支持國民黨。

但值得注意的是，柯文哲也是造成2024藍白破局的主角之一，當初反悔「六點協議」事蹟還歷歷在目，這也正是為什麼柯在藍白主席高峰會前夕，千叮嚀、萬交代黃國昌細節，包括要建立真正可以溝通平台，討論民調設計、份數跟進行時間，就是怕藍白合再生波折。

柯文哲遭羈押後，不知對當年藍白合破局是否有不同感想，但不論如何，藍白討論2026地方選舉合作時，一定要更審慎小心，不管哪一方都不能再願賭不服輸，才有機會實現2028總統大選下架民進黨的終極目標。