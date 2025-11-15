新聞透視》歷任勞長無作為 勞保給付難逃斷崖

勞動部長洪申翰。（本報資料照片）

目前勞保基金水位有1兆元，或許民眾仍感受不到壓力，可以採用較緩和改革措施增加民眾信任感，然隨著時間往後推演，光是可見的2028年收支逆差就將達1800億元，屆時政府可能要採取費率一口氣大幅提高、給付斷崖式刪減等斷然措施才能因應，到時候再來研議改革，對勞工的傷害大。

面對步步進逼的勞保危機，前勞動部長許銘春曾於2020年試圖提出方案，邀請專家學者組成工作坊討論，未料仍未公布相關方案，就因可能溯及既往等問題遭外界質疑，時任行政院長蘇貞昌因而喊卡。

賴清德總統上任前曾參加工會舉辦的政見發表會時，面對本報提問勞保改革態度時，他曾公開指出，對的事情有道德勇氣去進行，不會考量選舉問題。

但賴總統上任至今未曾重視過勞保年金改革重要性，未曾組成委員會討論，一味仰賴政府撥補，每年撥補金額已達1300億元，占中央政府總預算逾4％，連續撥補6年合計高達5170億元，排擠其他社會福利支出，而且勞保的被保險人不只有本國人還有外國人，等於是用我國預算補助外國人，恐怕也難以持續說服大眾要投入更多。

賴總統就職後的首任勞動部長何佩珊，因為擔心年改衍生社會成本拋出「撥補就是改革」，接任的勞動部長洪申翰拜會工會時也宣稱「任內不會啟動年金改革」，連啟動社會溝通都不願意，勞動部的作為無異就是要把勞保年金的燙手山芋丟給下一任政府。