新聞透視》民進黨再賣芒果乾 小心引火上身

民進黨操弄抗中議題若過了頭，踩到人民基本自由的紅線，恐將引火上身。圖為昔日新黨抗議《反滲透法》形成綠色恐怖。（本報資料照片）

民進黨選舉愛高舉「抗中保台」大旗，利用賣「芒果乾」來爭取最大支持勝選，這次也不例外，距離明年選舉不到1年，賴總統昨再打抗中牌。不過，物極必反，過去多次經驗顯示操弄抗中議題過了頭，都反噬民進黨自己，尤其遇到人民基本自由，恐將引火上身。

賴總統昨最令民眾恐慌的，或許是他說出2027中共攻台目標這句，此外，他也提到將對於中共介選以及兩岸交流作出規範與反制，具體該如何做，或許又是「賴17條」的延伸。

賴總統3月提出「賴17條」，時機點都被認為是為接下來的大罷免營造抗中保台氛圍，大罷免遭完封後，17條話題也淡去，如今因應明年九合一大選，各黨開始初選提名作業，賴又提出要強化國家認同並防堵中共介選，當然和選舉有關。

廣告 廣告

民進黨過去吃過甜頭，認為抗中保台是不敗神器。然而，也不乏操作過頭的案例，不僅賴十講錯置歷史，其「雜質說」更釀成大罷免大失敗。

再往前回顧，2022年九合一選舉，國民黨打出「票投民進黨，青年上戰場」口號，讓綠營再吞大敗，隔年賴清德選總統，上節目保證當選總統後，兩岸戰爭機率最低，還說願意跟習近平吃蝦仁炒飯配珍奶，營造他也想讓兩岸關係和緩的氛圍。

但現在賴卻把兩岸推向兵凶戰危，好像隨時開打，動不動恐嚇台灣人民兩岸有多危險，不斷宣傳赴大陸將冒著什麼樣的風險，私下卻看著許多人到大陸旅遊的不爭事實，以為還能繼續騙下去。

倘若中共2027攻打台灣，賴總統竟然還可以好整以暇把1.25兆預算分8年編列，並跨越他此任的任期，說穿了是為了接下來的選舉打抗中保台牌，但若操作過頭，連民眾說話和行動的自由都要限制，正如國民黨主席鄭麗文所言，是在「玩火」。