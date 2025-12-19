新聞透視》為賴卓解套 憲政史最髒一頁

國民黨立委羅智強（右）、翁曉玲（左）19日舉行「可恥！大法官淪賴清德司法戒嚴打手！」記者會，批評5位大法官是現代「籌安會」，淪賴清德總統司法戒嚴打手。（姚志平攝）

就在行政院長卓榮泰不副署《財劃法》引爆憲政風暴之際，因大法官人數不足而停擺1年多的憲法法庭突然「復活」，作出《憲法訴訟法》違憲判決，很明顯是要替賴卓解套。未來卓揆不必再用「不副署」手段，只要不合己意的法案，交給這些「綠友友」大法官判決違憲即可，也讓司法再度蒙上政治陰影。

為防止少數「綠友友」大法官主導釋憲方向，在野黨去年底聯手通過《憲法訴訟法》修正案，明定大法官審理案件時不得低於10人；作出違憲宣告時，至少要有9人，法案經賴清德總統今年1月公布，民進黨團也隨即向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

賴政府原本寄望能像《立法院職權行使法》和《中華民國刑法》修正案釋憲一般，立即擋下憲訴法的施行，卻因大法官內部有不同意見，加上賴提名的大法官人選被指酬庸和立場偏頗兩度遭封殺，導致憲法法庭停擺1年多未再召開。

不料，近期卓榮泰不副署《財劃法》引發社會嘩然，連色彩偏綠的法學學者都認為此舉違憲。為了替賴卓引發的憲政危機解套，民進黨讓憲法法庭「復活」的鋪陳已久。

本月15日，賴清德總統在總統府邀請行政院與考試院長進行院際國政茶敘，高雄市長陳其邁等綠營大咖就向憲法法庭喊話，要盡快恢復運作，化解朝野爭議。

隨後就有綠媒「獨家報導」，引用知情人士的說法，預言「憲法法庭即將大復活」，還明確指稱大法官劍指憲法法庭緊箍咒，要設法掙脫立法院的枷鎖，針對《憲法訴訟法》做出違憲與否的判決；司法院行事曆也被發現大法官排程召開評議，當時內部就傳出就是要重啟憲法法庭。

此次作出釋憲的大法官，不惜排除異己、違法作出釋憲判決，恰恰證明了，府院的政治黑手已伸進司法。

未來這些大法官不僅可替賴卓作出「不副署，不執行都合憲」的釋憲判決，甚至連閣揆「不副署」的手段都不必用，只要不合己意的法案，全數交由這幾位大法官判決違憲即可。賴卓體制聯手大法官，為台灣的司法和憲政史寫下最黑也最髒的一頁。