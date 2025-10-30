新聞透視》留白政治 美中台展不響藝術

川普與習近平終於見面了，事前台灣擔心川普會不會改口「反對」台獨，最終提都沒提。其實從7月以來，中美的多場高層會面和通話，以及賴清德總統的重要演講，都罕見未著墨兩岸議題，可看出美中台三方都保持克制謹慎，很有默契地展現了政治上「不響」的藝術。

先看中美互動，川普與習近平在10月30日會面前，曾於6月5日、9月19日兩次通話，6月時，習表達了「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子，把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，9月的川習通話，就沒提台灣。此外，美國國務卿盧比歐與大陸外長王毅，曾在7月11日會面，10月27日通話，這兩次互動，也都未提台灣。

再看台灣，賴清德總統今年兩次最重要的演講─520就職周年及雙十講話，雖在事前都接受外媒或網媒專訪談及兩岸，但兩場正式演講，頂多只提聯大2758號決議，未對兩岸政治定位或互不隸屬著墨。外界解讀，因美方要求賴勿挑釁中共，讓賴乾脆不講。

在此期間，又出現兩個台美外交事件。外媒報導，國防部長顧立雄原定6月赴華府與美國國防部次長柯伯吉會面，但在川習6月初通話後突取消；賴總統原定8月出訪拉丁美洲，想過境紐約，遭美方拒絕，最終賴取消出訪。

綜合上述時序發展，可看出當前中美關係最重要的是貿易談判和規畫元首互訪，雙方必須為此先創造良好氛圍。美國當然知道在台灣問題分歧甚深，如今既不想破壞氣氛，又不能被解讀對台立場退縮，什麼都不說反而最好。就如同盧比歐7月解釋為何與王毅沒談台灣，他說「這不是一次警告型會議」，指北京對台灣的立場早已眾所周知。

美國拒絕賴與顧赴美，讓北京看到美方的「誠意」，所以願意配合在川習會時「說好一起不提台灣」；但當面不談，不代表不想談，北京改選在會談前，以紀念台灣光復80周年之名，大肆宣傳其立場。

去年大陸熱播的電視劇《繁花》，有個「不響」的藝術，表面上靜默，實則盡在不言中、無聲勝有聲。套用在近期美中台，則是一種留白政治、戰略沉默。對美國而言，是擱置爭議；對北京來說，是另闢輿論戰場；對台灣而言，倒有點啞巴吃黃連。