新聞透視》立法院新會期 恐淪為選舉秀場
立法院第11屆第4會期30日落幕，本會期朝野紛爭不斷，115年度總預算、1.25兆元國防特別條例至今仍無法付委審查，甚至創下《財劃法》三讀通過後政院不副署、總統不公布的憲政先例；下個會期2月24日開議，由於不少立委將轉戰百里侯，屆時議場變成選舉秀場，想實質理性討論法案，恐怕難上加難。
藍白兩黨團日前提案要求行政院依法編列立法院通過的軍人加薪法案，卻遭行政院以違憲為由拒絕執行，嗆等釋憲結果出爐再說。在野黨則提出反制措施，在程序委員會中持續封殺總預算以及1.25兆國防特別條例草案。
綠營痛批藍白亂政，聲稱TPASS等民生預算恐斷炊，即便在野黨提案讓TPASS等38項、718億元新興計畫預算先排審動支，決議案已逕付二讀，但執政黨依舊選擇與在野對抗，堅持等協商冷凍期屆滿1個月，當初疾呼的「急迫性民生預算」，瞬間又變得不急迫了。
立院下個會期提早上工，農曆年後2月24日就開議，不過，朝野許多立委都是年底九合一選舉地方首長的參選人，勢必為了爭取曝光度、激化選民對立，把議場當作秀場，預料政治攻防只會更升溫，雞犬不寧將成為立院日常。
另一個值得觀察的面向是身為關鍵少數的民眾黨，在創黨主席柯文哲時代訂有「2年條款」內規，這個會期首度施行，包括現任主席黃國昌在內的6名白委已辭職，僅留下陳昭姿續推《人工生殖法》，下個會期即將遞補上任的6名民眾黨立委，有學者、民團人士、地方議員，新任黨團總召陳清龍是台中市資深議員，雖非「政治小白」，但黃國昌已經表明，他卸任立委後每周仍會維持3天與黨團立委們開會討論議案，意味著黃將繼續掌控黨團節奏。
不過，柯文哲近日發言似乎有意鬆動民眾黨與國民黨的合作連結，先是與民進黨柯建銘爆出「交換說」，再提「藍白分」概念，雖然柯解釋是「分工合作」，但也不排除「藍白分手」的可能性，試圖以模糊性政治語言遊走在藍綠之間，讓民眾黨成為立院關鍵8席，法案加選舉的雙重合作難度，下個會期的立院局勢必定更難捉摸。
