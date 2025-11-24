新聞透視》綠亂扣帽 不如先關心總統史觀

國民黨主席鄭麗文（中）24日黨慶日赴桃園大溪謁陵，批民進黨是民主轉型的破壞者。（呂筱蟬攝）

國民黨主席鄭麗文在黨慶日前往兩蔣陵寢謁陵，被民進黨酸先拜共諜吳石，再拜蔣公，先人地下有知都會跳起來。不過，民進黨與其擔心鄭麗文的祭拜順序，不如先擔心一下自家黨主席、賴清德總統「自助餐式」的歷史史觀，身為現任總統，卻常以破碎的史觀來拼湊中華民國的路線，相當危險。

鄭麗文上任後參加白色恐怖受難者「秋祭」活動，因現場有共諜吳石的肖像，遭綠營追打「上任先拜共諜」。然而，秋祭每年固定時間舉辦，綠營也不少人參加過馬場町追思白色恐怖受難者活動，時間不是鄭挑的；而鄭選在黨慶日去兩蔣陵寢謁陵，有其代表意涵，實在不必多做文章。

反觀賴總統到底採取什麼國家路線，自他上任以來的言行，令人感覺相當支離破碎。首先，他曾被捧為「台獨金孫」，過去也毫不掩飾表達「主張台灣獨立」、「務實台獨工作者」等，但上任後一下子說「兩岸互不隸屬」，一下子又提中華民國才是中華人民共和國祖國的「祖國論」，並似乎有意只認同憲法增修條文，而迴避掉《憲法》本文一中架構。

更詭異的是，賴清德多次為攻擊中共或國民黨，引用史料卻屢遭批評。比如為了嗆中共而提「璦琿條約」，認為中共若想併吞台灣，為何不也跟俄羅斯要回領土？近期為了嘲諷鄭麗文去秋祭拜到共諜，賴開始推崇徐蚌會戰的黃百韜將軍，但黃百韜是為了結束國共內戰、追求統一而殉國，此番比喻讓民進黨內稍微了解歷史的人也一頭霧水。

賴清德提徐蚌會戰，究竟認不認中華民國在大陸的歷史，且依照《憲法》及《兩岸人民關係條例》，這段歷史也充分證明「一國兩區」的現狀，民進黨一面醜化、抹紅一中框架，賴一面又頻拿中華民國在大陸的歷史來攻擊國共兩黨，胡亂詮釋歷史，實在難以維持台海穩定。