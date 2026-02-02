新聞透視》綠委荒謬類比 惡意曲解兩岸關係

民眾黨陸配立委李貞秀今將宣誓就職，民進黨早就針對李貞秀身分發起「抗中保台」攻勢，民進黨立委陳培瑜昨要李貞秀去問剛卸任的越南籍外配立委麥玉珍怎麼放棄國籍，分明是惡意毀壞《憲法》，曲解法律，才會提出如此荒謬的類比。

兩岸關係與國家關係是完全不同概念，中華民國與越南是國與國的關係，各自有各自的主權，麥玉珍放棄越南國籍是合理且可行的，但兩岸關係在《憲法》與《兩岸人民關係條例》中，並非國與國關係。換言之，李貞秀要處理的是戶籍、而非國籍問題，在李貞秀取得中華民國身分證時，就必須繳交「喪失大陸戶籍」及「註銷大陸護照」的公證書，因此，早就喪失大陸戶籍與護照。

況且，兩岸關係是互不承認主權，對岸又視台灣為不可分割的一部分。根據大陸的《國籍法》，申請放棄中國籍的條件是親屬為外國人，或是定居在外國，大陸不把台灣當成「外國」，試問李貞秀能依據哪一條去申請放棄國籍？

歸根究柢，根本是意識形態的政治問題，內政部說穿了就是反中、蓄意刁難陸配參政，故意用《國籍法》認定從政資格，忽略兩岸現實的法律現狀，否則過往不少陸配也參選過地方公職，甚至當選就職，何以蔡英文執政可以？到了賴政府卻全面封殺。

陳培瑜出身教育界，不可能不知道兩岸關係的敏感性，但卻故意拿越南與大陸配偶放棄國籍的差異性，企圖誤導民眾，引導成李貞秀刻意不放棄大陸籍，卻仍要擔任立委，藉此加大抗中仇恨值，其心態確實可議。

民進黨執政至今，始終躲在《中華民國憲法》的外殼下大玩「台獨家家酒」。為了累積選舉及個人利益，不惜陷入集體瘋狂，連國家法治架構都能視之無物。這種「法律選擇性適用」的亂象，才是台灣民主真正的危機。