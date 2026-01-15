新聞透視》綠營強棒到位 藍翻轉陷苦戰

賴清德總統15日到台南主持陸軍砲兵訓練指揮部啟用，贏得市長初選的陳亭妃（紅圈處）向總統報告先行離開，引起國防部長顧立雄（前排左）及國安會祕書長吳釗燮（前排右）注意。（曹婷婷攝）

民進黨完成台南、高雄、嘉義縣競爭激烈選區初選，等於多數縣市強棒人選已就戰鬥位置，國民黨本來想翻轉艱困選區，提早提名人選就位，但民進黨經過初選歷練出線的人選，實力不容小覷；且藍營在新竹縣、澎湖縣等黨內協調工作並不順利，加上「藍白合」協商變數，2026一役恐陷入苦戰。

民進黨在台南市長初選上演陳亭妃與林俊憲「妃憲大戰」，可謂今年初選廝殺最慘烈的戰場。林俊憲挾所有綠營地方勢力圍攻陳亭妃，對陳發出嚴厲批評。反觀陳亭妃得靠「街頭巧遇」前總統陳水扁，並拜託黨內另名孤鳥立委「扶龍王」王世堅站台，這場初選從原本穩定領先，被打到宛如「台南阿信」，才贏得不少台南市民同情，最後突破重圍出線，相當不容易。

正因如此，國民黨謝龍介這戰更加艱困，不少藍白與無黨勢力在初選過程中也同情陳亭妃，是陳亭妃支持度的基石，謝要拚翻盤，可能還得寄望綠營分裂，但若民進黨最終依舊能夠整合成功，藍營翻轉台南恐有相當大的難度。

高雄市選情也非常微妙，賴總統青睞的賴瑞隆微幅差距贏過市長陳其邁屬意的邱議瑩，是否會造成高雄綠營分裂有待觀察；不過賴瑞隆爭議較小、仇恨值低，況且有新潮流南流全力相挺，並不好對付。

對國民黨提名的柯志恩來說，未來可能以「男女市長候選人對決」為賣點，雖然將迎戰民進黨扎實的組織力量，但賴瑞隆的政治攻防經驗不如邱議瑩豐富，柯志恩則以口才見長，仍有一搏機會。

至於嘉義縣蔡易餘出線後，勝選機率極高，主要是藍營迄今還找不到人，甚至推「在野合作」，氣勢上就先減了一半，除非真有超人氣「奇兵」，才有可能變天。

國民黨原本盤算趁民進黨初選殺到刀刀見骨，盡早提名人選到艱困選區布局，若綠營初選後傷痕難撫平，對早已定於一尊的國民黨人選確有優勢。不過，現在看來民進黨落選者都已表態團結，其他縣市參選人也大致底定，除了台北市之外，1月底就可以全面展開地方耕耘。

但藍營除了蔣萬安、張善政等具有現任優勢和離島之外，包括新北市、台中市、彰化縣、新竹縣等多個縣市人選都還沒有整合協調完畢，甚至參選人對於協調及初選民調如何採計都有不同看法，要等3月底才能確定人選，且協調後分裂情形恐怕比綠營更慘。這場選舉賽跑，藍營等於讓對手先跑了好幾圈，想要迎頭趕上，恐必須花費更多心力。