新聞透視》總統國情報告 朝野休兵關鍵

政院版《財劃法》、1.25兆元軍購特別條例卡關，國民黨調整步調，將戰場從9日程序委員會拉至周五院會。（姚志平攝）

政院版《財劃法》、115年度中央政府總預算、1.25兆元軍購特別條例皆卡關，國民黨調整步調，將戰場從昨日程序委員會拉至周五院會，先暫緩外界對「藍白擋國防」的輿論壓力，屆時依慣例各黨團幹部協商，再畫下「總統國情報告並答詢」底線，採「一問一答」或「統問統答」則保持彈性，將球拋回綠營，看賴清德總統接不接招。

目前立院朝野有3大問題卡關，首先是《財劃法》，行政院長卓榮泰態度強硬喊出「不執行」立院通過的藍白版本，並屢次強調希望審查院版《財劃法》；而國民黨開出審查院版的條件，就是須看到各縣市的試算表。雙方若各退一步，此僵局不難解，但《財劃法》議題艱澀，縣市政府各說各話，一般民眾不易搞懂，自然難成朝野攻防焦點。

其次是明年度中央政府總預算，行政院將短編預算的原因推至憲法法庭，承諾等釋憲後法律合憲，相關預算就會溯及既往編列。事實上，行政院真正目的並非想省軍人加薪區區300多億元，而是要逼在野放行大法官人事，重啟憲法法庭；但藍白也表明，大法官人選盼採各政黨推薦，至今仍未獲總統府善意回應。

最後則是1.25兆元軍購預算相關特別條例，國民黨強調「不支持不合理的國防預算」，並要求賴清德總統赴立院國情報告「一問一答」；不過，黨內也有人認為可同意「統問統答」，只要不是來立法院「單純演說」，詢答形式都能討論。

而昨日藍白未於程序委員會直接擋下議案，也是明白若朝野再繼續僵持，彼此都無台階可下，拖至周五院會處理，除了可以繼續觀風向，也可利用本屆立院慣例、在議程僵持時由立法院長韓國瑜召集各黨團幹部至議場後方協商，與網路直播不同，議場後方協商屬小房間「直話直說」模式。

換句話說，周五院會的朝野協商才是三黨真正溝通時機，預料國情報告將是破局關鍵，《憲法》既未規定總統「不得」赴立院答詢，能言善道的賴總統何不乾脆答應「統問統答」，為朝野休兵先遞出橄欖枝。