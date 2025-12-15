新聞透視》總統戰藍白獨裁 朝野僵局無解

行政院長卓榮泰（中）15日召開記者會，指立法院通過再修版《財政收支劃分法》侵害行政權，決定不予副署，捍衛憲政。（趙雙傑攝）

立法院長韓國瑜的名言是「選舉就是票多的贏，票少的輸」，看似理所當然，卻被賴清德總統說「不是喔！不是這樣喔！」當行政院長可以用「不副署」讓立法院訂定的法律失效，「少數服從多數」的民主原則將不復存在，由此可預見朝野惡鬥難解，執政將持續空轉，台灣社會能否等到2028大選再由民意校正，仍是未知數。

府院昨天有備而來，先是一早賴總統的國政茶敘，接著下午行政院長卓榮泰開記者會表明對爭議法案不副署，傍晚總統府再表明賴總統同意卓揆作法，並批示意見交給五院，晚間火力再開，以錄影談話直接點名這些法案將台灣推向立法濫權、在野獨裁的懸崖邊緣。

賴總統的動作，其實從他上任後，就不改過往賴市長的本性，當年可以232天不進台南市議會，即便被監察院彈劾也一意孤行，絲毫沒打算與在野黨和平相處，現在正處於1.25兆元國防特別預算迫在眉睫之際，當然無法再和藍白妥協下去。

這屆立法院從一開始就陷入行政立法僵局，後來又對在野黨發動大罷免，現在行政權獨大到可以用「不副署」讓最高民意機關三讀通過法律失效。一本《憲法》各自解讀，互批對方毀憲亂政，完全忽略民眾的想法。

朝小野大的局面，理想狀況是掌權者傾聽監督者想法，雙方透過溝通，在能夠合作的政策上合作；在彼此有歧見的議題上，透過溝通找出折衷方案；但這屆立法院演變至今，只有全面對抗杯葛，在野黨強度關山爭議法案，行政院就擺爛不執行，國家陷入空轉。

最大的問題在於朝野沒有互信，在野黨企圖透過立法權逼迫行政權服從，行政權則透過各種方式「不配合」，執政黨更希望能解散國會，全部改選。執政黨自以為把在野黨逼入只能倒閣的死角，但在野黨實無義務配合，畢竟剩餘任期的2年，預算審查仍由藍白把持，雖不致於讓政府關門，但政院想推的國防等政策可能無法上路，結局就是政務持續空轉。

過去民進黨透過國會暴力打出天下，但現在不是用拳頭解決問題的政治環境，且大罷免大失敗後，賴政府態度本應要放軟，改走朝野和諧路線，卻仍被鷹派綁架，讓賴總統的「團結說」淪為空談。

《財劃法》和《年改法案》背後牽動著選票結構，所以朝野都不肯放手，2026九合一選舉將會是一場對賴政府的期中考驗，屆時就看失敗的一方是否願意檢討路線，趁勢化解朝野僵局，否則等到下次大選，才用更大的民主來解決，全民將先吞苦果。