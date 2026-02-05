新聞透視》美中交易當頭 台灣成桌上籌碼

賴清德5日回應美陸通話，強調美中台三邊關係維持四個不變。（孫英哲攝）

48小時內，台陸美俄，2場活動，3通電話，不過2天的時間，台海局勢天翻地覆。陸美從對抗、摸索相處之道到大談交易，保台已非美總統川普的核心，而是談判桌上的交易商品。

首先，顯然國安單位事先不知美陸將於4日通話，否則總統賴清德不會於3日還舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，這對台美關係無疑是一大警訊。賴清德於5日立即回應美陸通話，代表他知道無法等閒視之。

其次，大國領導人通話需事先準備，伊朗與俄羅斯關係緊密，美威脅欲對伊動武，加上川普想確認訪陸行與採購大單，於是大陸成為美俄想溝通的對象，就算習近平沒有居間替美俄傳話，透過與美俄車輪戰式通話，藉此奠定在重要國際議題上，陸方有無可取代的地位。

再者，從美陸雙方的各自官宣分析，川普在真實社群上的發文，簡單明瞭，人權、價值等統統省略，就是採購採購採購，要求大陸從大豆買到民航機，從川普用極好的（excellent）、積極成果（positive results）形容這次通話，看來對交易非常滿意；大陸新華社的通稿，習近平則直接點明：讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

習近平向川普強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，川普也稱兩人通話有討論台灣，但兩人通話後，美方轉頭向國民黨施壓1.25兆軍費預算快審查，這更將川普的交易性格一覽無遺，大陸的關切要正視，大豆與天然氣還是要賣給北京，然後台灣的錢也還是要賺。新華社報導稱，習近平說，美方務必慎重處理對台軍售問題；與以往要求美方停止武裝台灣有所不同，「慎重處理」隱含你可以賣，但部分武器，陸方有所意見。

民進黨政府本意圖以台美經濟合作成果，來沖淡國共智庫論壇的政治效應，沒想到隔天立即遭到陸美通話的大水漫灌，無論綠營再怎麼淡化，美陸正從你死我活的對抗，到摸索共處之道；台灣則從抗陸籌碼，變成陸美談判桌上的清單；原本是無價的台灣戰略地位，正淪為兩大強權可交易的商品。

面對美陸領導人今年將面對面會談至少4次，台灣要跳脫邊緣化的危機，國共論壇已提供契機，即政府只要守憲，回到兩岸關係條例的架構，主動恢復民間交流，台灣自可化被動為主動，成為美陸爭取的談判對象，而非交易標的。