新聞透視》美軍售無新意 應力爭海空防衛武器

美國這次給的軍售案，金額雖大，但項目並無新意，多是川普總統第一任期就賣的。預料，軍售還有第二筆，包括愛國者飛彈及國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）等，至於宣布時機是在明年4月川習會前或會後，仍待觀察。然而，這麼大筆且多項的軍售裝備，能否如期交貨，才是國人最關切的。

以自走砲而言，川普第一任即同意對我軍售，到拜登政府上任，因生產線不夠，於是改成採購海馬士多管火箭系統，現在又同意自走砲案，而且是從M109A6提升到M109A7，繞了一大圈，只是回到原點，終讓陸軍老舊的火砲逐步汰換。

這次美國也給了無人機，不過，多位立委曾示警，無人機武器有頻段的特性，且反無人機武器日新月異，若無人機的頻段被敵方知道，那花大錢買的無人機，即瞬間喪失應有戰力，因此，軍方應逐批購買，不必為了填滿預算，就大手筆下單。

賴清德政府編列上限新台幣1.25兆元的國防特別預算，扣掉昨天宣布的約3500億元軍售案，還有很大的預算空間，預料包括軍售與商購，對美採購至少占特別預算的一半金額以上，剩下的即是國內購案，包括中科院天弓四型飛彈等。

美方要求並施壓我增加國防支出，已是勢不可免，就算韓日兩國也都要迎合川普，台灣更沒辦法，從昨天宣布的軍售項目並無新意，只是多給些台灣已有的裝備，即可驗證。

但國防預算增加，重量也要重質，不能只顧滿足美方的要求，重點應是台海防衛作戰所需，軍方應該向美方據理力爭，多給些海空防衛裝備，而不是讓台灣真的只做打城鎮戰的準備。