新聞透視》美陸日角力 台灣需有兩手準備

最近兩周以來，陸日爭端、美逼俄烏和談，及陸美元首一通驚天動地通話，整個國際局勢計畫趕不上變化。歸根究柢，兩岸關係惡化與美國總統川普性格，正顛覆全球過往建制。

當兩岸沒事，沒有變數，台灣可在陸美間遊走，各國也得以在兩岸間遊走，各取所需；當兩岸冷和、甚至冷戰，各國必須在兩岸與陸美間選邊站，台灣的鄰國，更須針對不測事態作好準備。

因應兩岸局勢，日本不斷強化安保與鬆綁自衛權，與大陸對撞只是時間問題。按日本法規，宣布進入「存立危機事態」的前提，為美國遭遇武力攻擊時，日本才能出兵，如單純只是台灣有事，日本無法行使自衛權。北京之所以反應激烈，除了高市的右翼立場，也藉此警告日本：絕不允許。北京這條線如果守不住，無異於告訴外界，他沒有統一台灣的決心。

在兩岸的變數下，如今又來個美國總統川普，厭惡戰爭，喜歡以交易達成政治目的。俄羅斯入侵烏克蘭後，最大的變局非兩軍的決心，而是美方的態度，如果美總統是民主黨籍，這仗還有得打；如今即便和平協議改來改去，卻掩飾不了烏克蘭必須割地的事實；假設今日美總統為民主黨籍，早發聲呼籲陸方冷靜、力挺日本。北京藉由關稅戰展現可抵住美國壓力，全球步入兩強G2時代，並看準華府不想與北京衝突，以經貿利益換取川普不涉入陸日爭端與挑動台灣問題。

當兩岸無法穩定，大陸就源頭管理，與美國持續談判，拉長陸美和緩時間軸，替反獨爭取空間，近期英國、德國及法國領導人都表態，將於明年訪陸，北京正一一阻絕外部力量干涉台海的變數。

高市一席台灣有事論後，台日命運相同，都與大陸惡化，只能依靠老美，但日本與台灣不同，不用面對統一問題。一旦俄烏戰爭落幕，陸美和緩期結束，當美國又打起台灣牌，對台衝擊必超過蔡英文總統時期，民進黨政府除守護台灣方案，更應有與大陸和解方案，強化國防與兩岸交流非零和排斥，有兩手準備才能降低兩岸的變局。