新聞透視》老牛奮蹄 國民黨陷太陽隱憂

立法院長韓國瑜（左）許多場合都與賴清德總統（右）互別苗頭，韓、賴對決態勢已在政壇留下印記。圖為雙十國慶兩人同台。（本報資料照片）

國民黨2028恐怕尚未定於一尊！黨內原本力推台中市長盧秀燕，但隨著鄭麗文當選黨主席，話題性大增；立法院長韓國瑜更時常被拿來與賴清德總統比較，昨天的發言，更再次直搗民進黨台獨黨綱的核心議題，鄭、韓頻出招，對民進黨的攻勢毫不手軟，似乎已在蓄積能量，國民黨也許將出現至少3個太陽，2028由誰出馬？還言之過早。

盧秀燕「媽媽市長」形象受肯定，她專注台中市政，在關鍵議題毫不迴避，深獲黨內期待出馬角逐2028大位，此次黨主席選舉，多名主席候選人即定調盧就是那「一個太陽」，不諱言參選主席就是為盧抬轎。

然而，盧表明不選主席，政治氛圍起了變化，在鄭麗文以黑馬之姿勝出後，話題性躍升，藍營基層對新主席充滿期待；亦有人注意到鄭參選過程中對2028提名的立場逐漸轉變，從過去尊盧態度，改將主軸放在「建立機制」，並提到「可能也有其他人選」。

鄭麗文上任後的黨務布局也頗具深意。先是任用熟悉兩岸的副主席群，擺明要在兩岸議題搶占話語權；參加左派的秋祭活動，似在擴張政治光譜；鄭麗文昨更宣布將兼任革實院長親自訓練新黨員，有建立「鄭家軍」的企圖，而上一個兼任院長的是蔣中正，也令外界對鄭進攻大位有了想像。

另位潛在「大咖」則是韓國瑜，當年「韓流」率國民黨橫掃地方選舉，儘管2020大選挫敗，以及遭「罷韓」重創，韓仍然能重返政治巔峰，坐上立院龍頭寶座，被稱是「辣個男人」，遭受綠營全面攻擊仍能存活者，爆發力不容小覷。

尤其「韓院長」許多場合都與「賴總統」同台，兩人互別苗頭，且韓罕見幾次公開記者會全是回應賴清德講話，包括總預算及沈伯洋案，韓、賴對決態勢已在政壇留下印記，自然也讓支持者有所期待。特別是韓國瑜昨發文，以老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩，就有人說：「韓總」回來了。

國民黨朝「3顆太陽」發展，也各有隱患。盧秀燕拒選主席，黨內擔憂其領導魄力，且處理台中豬瘟事件也受質疑；鄭麗文聲勢飛漲雖快，但陣腳不穩，尚無組織實力，且過度進攻兩岸議題也不利吸引中間選民。

相較盧、鄭，韓國瑜挺過綠營猛攻，院長期間也向中間路線靠攏，看似百毒不侵，但罷韓讓他飽受折磨，要選總統還得解決院長接班問題，若不是非他不可的局，恐不會輕易參戰，一如韓辦公室字畫「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」，相信他會更加步步為營。